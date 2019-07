Ob in Hannover Dieselfahrverbote kommen, hängt auch an den Werten, die an den Messstationen ermittelt werden. Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte Zweifel, dass diese richtig stehen. Alles korrekt, sagt nun jedoch der TÜV. Lies will trotzdem anders messen. Die Grünen finden das „peinlich“ und werfen ihm Trickserei vor.