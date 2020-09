Hannover

„Freedom Belarus“ und „Gegen Polizeigewalt in Belarus“ stand auf ihre Plakaten: Mehrere dutzend Menschen haben am Freitag auch in Hannover auf die dramatische Lage in Belarus aufmerksam gemacht. Eingeladen hatte der Verein Janun zur Kundgebung vor dem Hauptbahnhof.

Mehrere dutzend Teilnehmer versammelten sich vor dem Hauptbahnhof. Quelle: Elena Otto

In Hannover lebende Belarussen berichteten über die aktuelle Situation in ihrem Heimatland, begleitet von Künstlern aus Hannover, Goslar und Braunschweig.

Mit Plakaten machten sie auf die Lage in ihrem Heimatland aufmerksam. Quelle: Elena Otto

