Durchsuchung in Gleidingen: Polizei wertet Handys und Rechner aus

Die Polizei hat am Mittwochabend ihren Großeinsatz auf einem Grundstück in Gleidingen ( Laatzen) bei Hannover beendet. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Donnerstag mitteilte, seien dabei mehrere Speichermedien sichergestellt worden. Dabei handele es sich um Handys und einen Rechner. Die Datenträger werden noch ausgewertet. Allerdings seien die angeblichen „sehr schweren Straftaten“, von denen ein Hinweisgeber ursprünglich gesprochen habe und die zu der Razzia führten, als falsch anzusehen.

Der Hinweisgeber, dessen Alter Klinge zu dessen Schutz nicht nennen will, hatte der Polizei gegenüber von schlimmen Verbrechen berichtet, die „so fundiert behauptet wurden, dass dem nachgegangen werden musste“, sagt der Oberstaatsanwalt. Nach NP-Informationen war es in Ermittlerkreisen sogar für möglich gehalten worden, dass sich bei der Durchsuchung auch Hinweise im Fall „Maddie“, dem seit 13 Jahren vermissten britischen Mädchen, ergeben könnten.

Christian B. auch in Gleidingen unterwegs?

Der Hauptverdächtige im Fall „Maddie“, Christian B. (43), hatte 2010/2011 in Letter gewohnt und in Linden gearbeitet. Es gibt auch Berichte, wonach B. sich damals ebenfalls im Bereich Gleidingen aufgehalten habe. In Letter war von der Polizei im Sommer ein Kleingarten aufwendig durchsucht worden.

Um welche Art von „sehr schweren Straftaten“ es sich gehandelt hatte, von denen der Hinweisgeber gegenüber der Polizei gesprochen hatte und die immerhin zum Erlass eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses in Gleidingen führten, sagt Klinge nicht – aus Rücksicht auf Personen, die ganz offensichtlich zu unrecht beschuldigt wurden.

Dubioser Hinweisgeber

Vorausgesetzt, auf den sichergestellten Handys und dem Rechner wird kein belastendes Material gefunden, werde ein Verfahren wegen falscher Verdächtigung gegen den Hinweisgeber eingeleitet. Der sei strafrechtlich zwar schon in Erscheinung getreten, aber nicht wegen unhaltbarer Anschuldigungen, erklärt Klinge: „Es gab auch schon Angaben von ihm, die gestimmt haben.“

Von Britta Mahrholz