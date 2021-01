Die Polizei hat am Donnerstag bei Hannover die Wohnung einer Frau durchsucht. Die Beschuldigte aus Laatzen steht in Verdacht, für eine islamistische Gruppe, die im Bürgerkrieg in Syrien kämpft, Geld gesammelt zu haben. Vor rund zweieinhalb Jahren war schon einmal ein Terror-Unterstützer aus Laatzen ins Visier der Behörden geraten.