Durchfallerreger: Station im Krankenhaus Gehrden geschlossen

Mehrere Patienten im Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) Gehrden sind an einem Durchfallerreger erkrankt. Das Klinikum Region Hannover hat die betroffene Station deshalb am Mittwoch geschlossen. Zurzeit ist noch unklar, ob das Virus meldepflichtig ist.

Robert-Koch-Krankenhaus: In der Klinik in Gehrden musste eine Station geschlossen werden, weil dort mehrere Patienten an einem Darmvirus erkrankt sind. Quelle: Hartung