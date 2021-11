Durchfallerreger: Klinikum schließt Station 2 im Robert-Koch-Krankenhaus Gehrden

Gehrden

Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat am Mittwoch die Station 2 des Robert-Koch-Krankenhauses (RKK) in Gehrden geschlossen. Grund sei ein Durchfallerreger auf der Station, so KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. Sechs Patienten seien isoliert worden. Heißt: Sie wurden in Einzelzimmer verlegt. Patientenbesucher müssen sich bei der Stationsleitung anmelden. Und es finden keine Neuaufnahmen auf der Station statt.

„Nicht ungewöhnlich“

„Gerade im Herbst ist so ein Vorfall nicht ungewöhnlich“, erklärte Ellerhoff. So etwas komme gelegentlich schon mal vor, wenn ein Patient einen solchen Erreger mitbrächte. Laut des KRH-Sprechers handle es sich um einen Enteritis-Bakterium. Ob die Erkrankung meldepflichtig sei, war am Mittwochabend noch unklar.

Die Region Hannover gab am Mittwoch auf NP-Anfrage keine Auskunft über das Geschehen auf der betroffenen Station im Gehrdener Klinikum. Auch nicht, inwieweit das Gesundheitsamt eingeschaltet sei und unter Umständen Anordnungen getroffen habe. Regionssprecher Christoph Borschel verweist auf das Klinikum Region Hannover, zu dem das Gehrdener Haus gehört.

Die am häufigsten vorkommende Erkrankung des Verdauungstraktes ist die Campylobacter-Enteritis. Verschiedene Bakterienarten der Gattung Campylobacter rufen die meldepflichtige entzündliche Durchfallerkrankung beim Menschen hervor. Sie heilt in der Regel folgenlos aus.

Von Britta Mahrholz und Thomas Nagel