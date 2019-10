Düsterer Trip: Mit der VR-Brille in die Welt der Depressionen

Hannover

Was geht im Kopf eines depressiven Menschen vor? Wie fühlt es sich an, so traurig zu sein, dass man selbst keinen Ausweg mehr aus seinem Leiden findet? Fragen, die ein seelisch gesunder Mensch eigentlich unmöglich beantworten kann. Das Projekt „Impression Depression“ der Robert-Enke-Stiftung will zumindest einen künstlichen Eindruck vermitteln, was es heißt, an Depressionen erkrankt zu sein. Mit Virtual-Reality-Brille und Bleiweste begab sich NP-Redakteur André Pichiri auf den düsteren Trip.

Es sind schwermütige Gedanken, die einen depressiven Menschen quasi rund um die Uhr umkreisen. Ein bleierner Rucksack, der jede Freude und Lebenslust lähmt. Zehn Kilo wiegt die Bleiweste, die mir genau dieses Gefühl vermitteln soll – und das funktioniert auch erschreckend gut. VR-Brille und Kopfhörer gaukeln mir zunächst vor, ich sitze in der Kabine der Fußball-Nationalmannschaft. Gleich beginnt das Spiel, meine Mitspieler verlassen sich auf mich, Torwart-Kollege René Adler ruft mir ein aufmunterndes „zusammen schaffen wir das!“ zu. Doch ich nehme ihn kaum war, sondern höre stattdessen meine innere Stimme, die mit immer wieder sagt, dass ich einfach nur müdeund traurig bin und hier eigentlich gar nicht hingehöre.

Von der Spielerkabine in den dunklen Tunnel

Dann geht es richtig los. Die Kabine verschwimmt zu einem dunklen Tunnel. Die Decke senkt sich, die Wände schieben sich zusammen – leichte Platzangst kommt auf. Ich starre auf ein schwarzes Nichts, meine innere Stimme nennt mich einen Versager. „Nichts bekomme ich hin. Ich will nicht mehr“, höre ich mich sagen. Das Wort „Versager“ blitzt im Tunnel auf. Unheimlich: Ich soll mich an ein schönes Erlebnis der vergangenen 14 Tage erinnern. Mit dem dunklen Tunnel vor Augen und düsteren Gedanken im Ohr verblasst die Erfahrung aber erschreckend schnell. Ich bin froh, als der Tunnel verschwindet und die Kabine wieder auftaucht. Gut ist hier aber nichts, im Gegenteil. „Zum Glück ist das Spiel vorbei und ich habe es geschafft, nicht aufzufallen“, höre ich meine Gedanken. „Ich spüre einfach nichts mehr. Keine Nervosität. Keine Freude. Nichts. Alles egal, auch das Ergebnis.“

Nach 15 Minuten ist der Spuk vorbei

Ich bin allein, im virtuellen Handy geht eine Sprachnachricht ein. Teresa Enke fragt, wo ich bleibe. „Du hast super gespielt“, sagt sie. Doch die Stimme aus dem Kopfhörer sagt etwas ganz anders. „Es ist alles sinnlos, ausweglos. Ich habe das Gefühl, als würde mir alles entgleiten.“ Nach 15 Minuten ist der Spuk vorbei. Weste, Brille, Kopfhörer ab – Erleichterung.

So ganz abrupt werden die Teilnehmer des Test allerdings noch nicht in die „heile“ Welt entlassen. Mit Stiftungs-Mitarbeiter Tilmann Zychlinski wird das Erlebte in der Gruppe nochmal besprochen und aufgearbeitet. „Es ist eben einen sehr bedrückende Erfahrung, mit der wie niemanden allein lassen“, stellt er klar.

Projekt geht auf Deutschland-Tour

Das Projekt „Impression Depression“ geht von November an auf Deutschland-Tour. Weitere Informationen und Voranmeldungen für interessierte Institutionen sind im Internet unter „impression-depression.com“ möglich.

Von André Pichiri