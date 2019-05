Hannover

Verliert die Evangelische Landeskirche Hannover in den kommenden 40 Jahren mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder? Dieses düstere Bild zeichnet zumindest eine Studie der Uni Freiburg, die die Landeskirche jetzt vorgestellt hat. Neben dem demografischen Wandel führen in der Langzeitberechnung die zu erwartenden Austritte und der Rückgang an Taufen dazu, dass die Mitgliederzahl von 2,6 Millionen (2017) auf 1,2 Millionen im Jahr 2060 schrumpfen könnte.

Kirchensteueraufkommen würde einbrechen

„Sie sehen uns hier nicht mit Panikattacken sitzen. Das, was jetzt vorliegt, ist für uns keine Überraschung“, stellte Landesbischof Ralf Meister bei der Vorstellung klar. Gleichzeitig legte er Wert darauf, die Zahlen richtig einzuordnen. Es handele sich lediglich um eine Langzeitprojektion nicht um eine verlässliche Prognose. Dennoch können die vom Forschungszentrum Generationverträge (FGZ) der Uni Freiburg erhobenen Zahlen der Landeskirche nicht gefallen – insbesondere weil sie eine Vorausberechnung des Kirchensteueraufkommens beinhalten. Demnach würde die Zahl der evangelischen Kirchensteuerzahler von 1,2 Millionen (2017) auf 0,5 Millionen im Jahr 2060 schrumpfen. „Die Finanzkraft der Landeskirche, nur an der Kirchensteuer gemessen, wird um über 50 Prozent einbrechen“, verdeutlichte Rolf Krämer, Vizepräsident im Landeskirchenamt.

Die Gründe für den zu erwartenden Rückgang lassen sich grob in zwei Faktoren aufteilen. Allein der demografische Wandel sorge bis 2060 für einen Mitgliederschwund um 30 Prozent. „Das ist ein Faktor“, so Krämer, „den wir schlicht nicht beeinflussen können.“ Anders sieht bei den Gründen für die restlichen 22 Prozent Schwund aus. Hier geht es um die zu erwartenden Austritte und den Rückgang von Taufen. Wobei die Landeskirche bei den Taufen noch vergleichsweise gut dasteht. 89 Prozent aller Kinder evangelischer Eltern werden getauft. Im bundesweiten Schnitt kommt die evangelische Kirche nur noch auf 80 Prozent. „Möglicherweise ist das auch darauf zurückzuführen, dass wir beispielsweise viele Tauffeste in den Gemeinden durchgeführt haben und so neue Mitglieder gewinnen konnten“, vermutet Krämer. Bei der Austritts-Wahrscheinlichkeit reiht sich Hannover hingegen in den negativen Bundestrend ein. Jedes Jahr verlassen 0,9 Prozent der Mitglieder die Landeskirche, bis zum 30. Lebensjahr treten 30 Prozent aller Männer und 22 Prozent aller Frauen aus.

Ein Rechenspiel macht Hoffnung

Nun wäre die Kirche aber nicht die Kirche, hätte sie nicht den Glauben an eine bessere Zukunft. Hoffnung macht unter anderem ein Rechenspiel, das ebenfalls in der Freiburger Studie steckt. Würden Taufen und Aufnahmen langfristig um zehn Prozent steigen und Austritte um zehn Prozent sinken, gäbe es 2060 unabhängig vom demografischen Faktor rund 155.000 Kirchenmitglieder mehr als prognostiziert – gleichbedeutend mit einem 5 Prozent höheren Kirchensteueraufkommen. „Das“, so Krämer, „ist ein echter Auftrag für uns, genau daran zu arbeiten.“

Letztlich fühle man sich durch die Studie bestätigt, den Umbau der Kirche fortzusetzen. Es gehe darum, in den Gemeinden vor Ort neue Formen des kirchlichen Lebens auszuprobieren, um insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen. Die Beispiele reichen vom Tauffest in der Krippe bis hin zur Gospelkirche. „Das Geld, das wir noch haben, gezielt in innovative Projekte und in Bildungsarbeit investieren, in die Arbeit in Kitas und Schulen“, umriss Stephanie Springer, Präsidentin im Landeskirchenamt, den Auftrag für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Von André Pichiri