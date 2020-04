Dürre-Frühling in Hannover: „Wir brauchen dringend Regen!“

Hannover

Eine Bauernweisheit besagt: „Je mehr im April die Regen strömen, desto mehr wirst du vom Felde nehmen.“ Eine Situation, von der momentan viele Bauern träumen, denn das Gegenteil ist der Fall. Der Monat, sonst bekannt für seine Unbeständigkeit ist, glänzt dieses Jahr mit konstant sonnig-trockenem Wetter. Schon beim Blick an den Wegesrand macht sich die Trockenheit bemerkbar – ob in der Stadt oder im Umland. Gras, das eigentlich frisch und grün sein sollte, präsentiert sich – wie sonst erst im Hochsommer – bereits trocken und struppig, die Erde ist ausgedörrt.

„Die Trockenheit ist in diesem Jahr bereits extrem früh sehr deutlich“, sagt Jörg Noltemeyer. In seinem Gemüsebaubetrieb „Vitamin Garten“ in Ronnenberg baut er jährlich auf 75 Hektar Ackerfläche regionales Gemüse wie Salat, Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi an – und das braucht Wasser. Sein Problem: „Es gab den ganzen März und April kaum Regen. So früh wie in diesem Jahr mussten wir noch nie wässern.“

Bauern leiden unter Trockenheit : „Wir brauchen dringend Regen“

Stefan Zimmer vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg bestätigt: „Nach einem sehr feuchten Jahresstart waren der März und April eindeutig zu trocken.“ Während im Februar noch 127 Liter Regen auf den Quadratmeter in Hannover kamen (240 Prozent mehr als im langjährigen Mittel von 1961 bis 1990), waren es im März nur noch 43,5 Liter (90 Prozent der erwartbaren Menge) – und im bisherigen April sogar nur 0,9 Liter (zwei Prozent). Grund sei aktuell ein Hochdruckgebiet über Norwegen, das feuchteres Wetter in Norddeutschland blockiere.

Ein Problem, unter dem derzeit alle Bauern der Region leiden, sagt Gabi von der Brelie vom Landvolk Niedersachsen. „Wir brauchen dringend Regen.“ Gemüsebauern würden Gefahr laufen, dass ihre Vegetationen absterben. Auch Zuckerrüben, Getreide und Raps haben Trockenstress. „Das kann bei der späteren Ernte durchaus Einbußen bedeuten.“ Milchbauern haben das Problem, dass durch trockene Wiesen weniger Futter für die Milchkühe hergestellt werden kann.

Erntehelferin: Jana Novak arbeitet auf den Äckern von Jörg Noltemeyer. Quelle: Rainer Droese

Noltemeyer hat durch die Corona-Krise noch ganz andere Sorgen: „Es gibt große Probleme, Erntehelfer aus Osteuropa zu bekommen.“ Finanziell kann er noch nicht abschätzen, wie sich dieses Jahr entwickelt. Die beständige Trockenheit würde sich aber sicherlich nicht positiv auswirken.

Starker Ostwind lässt Wasser schneller verdunsten

Auch Landwirt Marcel Keese (28) sagt: „So einen trockenen April habe ich noch nie erlebt.“ Auf einem Acker in Ronnenberg hat er am Dienstag mit seinem Trecker den Boden aufgelockert und für die Kartoffelpflanzung vorbereitet. „Gerade die brauchen am Anfang viel Wasser“, so Keese. Doch ergiebiger Regen ist nicht in Sicht. Viel mehr gibt es noch ein weiteres Problem. „Ein starker Ostwind sorgt derzeit für eine deutlich stärkere Verdunstung“, sagt die Landvolksprecherin. Auch Keese weiß: „Das zieht noch den letzten Tropfen Feuchtigkeit aus der Erde.“

Macht sich sorgen: Landwirt Marcel Keese bereitet ein Feld für die Kartoffelpflanzung vor. Er hofft, dass sich die Sommer von 2018 und 2019 in diesem Jahr nicht wiederholen. Quelle: Rainer Droese

Ein Kraftakt: „Wir machen hier keine künstliche Beregnung unserer Felder. Wir sind komplett von der natürlichen Witterung abhängig.“ Da könne das Wetter schon jetzt einen großen Strich durch die Rechnung machen. „Das bringt die Ernte in Gefahr.“ Schon in den vergangenen zwei Jahren hat er durch die große Trockenheit Probleme gehabt. „Ich habe Angst, dass es wieder passiert.“

Das Wetter Zu wenig Regen, zu viel Sonne: Grund für das derzeitige Wetter ist ein Hochdruckgebiet über Norwegen, das feuchteres Wetter in Norddeutschland blockiert. Gab es im Februar mit 51 Stunden nur Dreiviertel der erwartbaren Sonnenzeit (76 Prozent zum langjährigen Durchschnitt), glänzte der März mit 172 Sonnenstunden – 63 Prozent mehr als sonst in dem Monat. Im bisherigen April wurden 202 Sonnenstunden gemessen. Dies bedeutet schon jetzt eine Steigerung um Plus 35 Prozent für den Monat. Änderungen sind vorerst nicht in Sicht. „Bis zum Wochenende wird das Wetter relativ gleich bleiben – sonnig und trocken“, so Stefan Zimmer vom Deutschen Wetterdienst. Mit 23 Grad soll der Wochenhöhepunkt am Donnerstag erreicht werden. Erst nach dem Wochenende soll sich das Wetter ändern, wechselhafter und mit 17 Grad in der Spitze kühler werden. Dennoch kann Zimmer keine Entwarnung geben: „Es wird einige Tropfen regnen, aber keine ergiebigen Schauer geben. Das Wasser verdunstet, bevor es in tiefere Bodenschichten einsickern kann.“

Auch die Tierwelt leidet – besonders Vögel, sagt der niedersächsische Nabu-Sprecher Philip Foth. Grund ist die Brutzeit. „Der Storchennachwuchs, der bald schlüpft, bekommt speziell Regenwürmer zu fressen. Durch die Trockenheit der Böden sind die für die Elterntiere aber kaum zu erreichen.“ Ein Problem: „Das kann Schwierigkeiten verursachen, die Jungtiere durchzubringen.“

Brüten bereits in Wunstorf: Störche könnten durch die Trockenheit Probleme bei der Futterbeschaffung für die Jungtiere bekommen. Quelle: Rainer Droese

Auch Schwalben, die in dieser Jahresphase aus Afrika zurückkehren, sind von einer feuchten Witterung abhängig. „Schwalben bauen ihre Nester aus Lehm. Durch die Trockenheit finden sie aber kein Nistmaterial.“ Ergebnis: „Dort wo die Tiere keine alte Nester haben, können sie sich nicht niederlassen“, so der Nabu-Sprecher. Gartenbesitzer könnten jedoch helfen, indem sie feuchte Lehmpfützen anlegen. Pfützen seien generell auch wichtige Bruthabitate für Insekten – Nahrungsquelle von Vögeln. „Auch da sieht es natürlich nicht so gut aus, der Ausblick ist nicht positiv.“

