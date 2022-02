Oberbürgermeister Belit Onay möchte die Bruchmeisterfunktion auf dem Schützenfest auch für Frauen öffnen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Anteil der Weiblichkeit in anderen Bereichen unseres Alltags aus? Sportvereine sind da sicher ein Thema. Denn zahlreiche MTVs – also Männerturnvereine – gibt es schließlich auch in und um Hannover.