Druck auf Stadt: Hannovers SPD fordert Anhörung von Nachtbürgermeistern 

Hannover

Wann bekommt Hannover endlich einen Nachtbürgermeister? Diese Frage beschäftigt Gastronomen, vor allem in Linden und der Nordstadt, seit Langem. Doch die Mühlen der Verwaltung mahlen langsam.

Seit Jahren wird in der Landeshauptstadt über einen Nachtbürgermeister diskutiert, in diesem Frühjahr forderte das Ampel-Bündnis die Verwaltung auf, ein Konzept zu erstellen. Vier Monate sind seitdem vergangen, passiert ist bisher nichts. Das Thema stehe noch am Anfang, heißt es aus dem Rathaus. Am vergangenen Sonntag hatten Bar- und Restaurantbetreiberinnen im Gespräch mit Vertretern von SPD, Grüne und FDP Druck auf die Stadtverwaltung gemacht.

SPD will drei Nachtbürgermeister anhören

Zuvor hatte die SPD bereits einen Antrag gestellt. Darin fordert die Fraktion die Verwaltung auf, gemeinsam mit dem Haushalts- und Kulturausschuss Experten zu diesem Thema zu hören. Neben der hannoverschen Wirtin Lena Leach von der „UnschlagBar“ in der Südstadt, sollen auch mehrere Nachtbürgermeister aus anderen deutschen Städten gehört werden, darunter Jakob Lübke aus Osnabrück, Niedersachsens erster Nachtbürgermeister. Der 27-jährige Jazzgitarrist hat am 1. April seine Arbeit aufgenommen und holt seitdem Club-Betreiber, Gastronomen, Ordnungsamt und Corona-Krisenstab der Stadt an einen Tisch.

Seit April ist Jakob J. Lübke Nachtbürgermeister in Osnabrück. Hannovers SPD hat die Verwaltung aufgefordert, den Experten anzuhören. Quelle: Danny Schöning

Am kommenden Freitag soll der SPD-Antrag im Wirtschaftsausschuss thematisiert werden. „Es wird also zunächst entschieden, ob es überhaupt zu dieser Anhörung kommt“, dämpft Stadtsprecher Udo Möller die Erwartungen. Selbst wenn es eine Anhörung geben sollte, so Möller weiter, sei „dies nicht gleichbedeutend mit der Einführung eines Nachtbürgermeisters“. Die Hoffnungen der Gastronomen auf eine schnelle Lösung scheinen weiter nicht in greifbarer Nähe.

Von Britta Lüers