Als Taubenfreund würde er sich wahrlich nicht zählen. Viel mehr sind die blau-grau gefiederten Tiere für ihn ein Problemfall. Es sind einfach zu viele: „Das ist eine wahre Plage in der Innenstadt“, klagt Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft. Ähnlich sieht das die Stadt, die die Population der Tiere verringern will, das Füttern verbietet und unter Strafe stellt – mit einer Ausnahme: Mitglieder zweier Tierschutzvereine dürfen die Tauben seit Mitte Dezember füttern. Der Grund: Lockdown-bedingte Nahrungsknappheit.

Weil zahlreiche Geschäfte und Restaurants in der Innenstadt geschlossen haben, liegen nur noch wenige Essensreste auf den Straßen. Gut für das Stadtbild, schlecht für die Federtiere, denn: „Stadttauben sind keine Wildvögel, sondern verwilderte Haustiere“, erklärt Eleonora Tilse vom Netzwerk Taubenrettung Hannover. „Sie sind von den Nahrungsresten der Menschen abhängig.“ Ohne diese drohe vielen Tieren der qualvolle Hungertod.

Stadt erteilt Sondergenehmigung – Kritik von City-Gemeinschaft

Nach einem Antrag an die Stadt erhielten Vereinsmitglieder der Taubenrettung sowie des „Taubennotrufs und Wildvögel Hannover“ eine temporäre Sondererlaubnis zum Füttern. „Aus tierschutzrechtlichen Gründen“, teilt Stadtsprecher Udo Möller mit.

Diese sei aber an mehrere Bedingungen geknüpft: Die Fütterungen müssen mit Tag, Uhrzeit und Anzahl der Tiere dokumentiert und an die Stadt weitergeleitet werden. In der dritten Kalenderwoche des Jahres soll die Nahrungszugabe beendet werden, denn: „Es ist weiterhin das Ziel der Stadtverwaltung, die Taubenpopulation im Stadtgebiet zu reduzieren“, so Möller. Bereits jetzt würde die Futtermenge reduziert.

Warum die Tiere überhaupt füttern? „Ich halte da gar nichts von“, sagt Prenzler. Zu viele Probleme würden die Stadttauben verursachen. Teure Probleme: „Allein die Reinigung der Fassade eines Gebäudes kostet mindestens 2500 Euro.“ Sei die Immobilie zudem denkmalgeschützt, würde es noch teurer werden. Seine Schätzung: Alle Gebäude der Innenstadt zusammengerechnet, komme jährlich „eine hohe sechsstellige Summe“ zusammen. „Dabei sind die Präventionsmaßnahmen wie Gitternetze und Spikes auf Fensterbänken noch nicht mal mit einberechnet.“

Auch Infra gegen Beschluss – Aha nimmt ihn „zur Kenntnis“

Kritik kommt vom Inhaber der U-Bahnstationen, der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra). Zwar sei die Situation in den Stationen störend, aber noch erträglich, heißt es auf NP-Nachfrage. Speziell die Verschmutzungen seien unschön, weshalb Infra-Geschäftsführer Christian Weske eine klare Meinung zu den Fütterungen hat: „Die Diskussion können wir nicht nachvollziehen und sprechen uns klar dagegen aus.“

Problemfall: Im Posttunnel sorgen nistende Stadttauben für unliebsame Hinterlassenschaften. Quelle: Rainer Dröse

Helene Herich, Sprecherin des städtischen Abfalldienstleisters Aha kann der Ärger der Betroffenen verstehen: „Bekanntlich lässt sich Taubenkot oft nur schwer entfernen“, sagt sie. Zu gut kennt sie das Problem etwa im Posttunnel, um dessen Reinigung sich Aha kümmert. Auch wenn es aus tierschutzrechtlichen Gründen nachvollziehbar sei: „Tauben können eine Plage sein, insbesondere wenn es eine Überpopulation gibt.“ Den Beschluss der Stadt Hannover nehme das Unternehmen daher nur „zur Kenntnis“.

Taubenhäuser sollen Problem beheben – Platz ist rar

Tilse wehrt sich gegen die Kritik. „Weniger Nahrung bedeutet nicht, dass die Stadttauben weniger brüten.“ Dies sollte aber das primäre Ziel sein. Denn auch wenn es den Vereinen häufig vorgeworfen werde, wollen sie nicht die Population steigern. Im Gegenteil: „Auch wir wollen die Anzahl der Tauben reduzieren. Aber auf eine tierschutzfreundliche Art.“

Dies geschehe etwa über Taubenhäuser, die die Vögel von Brücken und Bahnsteigen locken. Neben artgerechtem Futter gibt es dort Brutmöglichkeiten. Die Eier werden von den Vereinen dann durch Kunststoff-Attrappen ausgetauscht, die Population im Stadtgebiet so verringert. Zwei solcher Taubenhäuser sind von der Stadt bereits in Betrieb genommen worden, weitere sollen folgen, so der Stadtsprecher.

Artgerecht: So sieht ein Taubenhaus auf dem Vereinsgelände des Netzwerks Taubenrettung Hannover von Innen aus. Quelle: Hilal Özcan/dpa

Neben Aha befürwortet auch der Chef der City-Gemeinschaft den Einsatz weiterer Taubenschläge. Tilse appelliert deshalb an Prenzler ebenfalls Verantwortung zu übernehmen und mitzuhelfen: „Für neue Taubenschläge brauchen wir dringend weitere Räumlichkeiten.“ Diese im Stadtkern zu finden sei schwer. Flachdächer würden sich unter Umständen eignen. Sollten sich gesprächsbereite Hauseigentümer finden, „könnten wir so gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag zur Verkleinerung des Taubenproblems leisten.“

