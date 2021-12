Hannover

Nachdem die Neue Presse Mitte Dezember das Abschiebe-Schicksal der beiden sehbehinderten Geschwister Leonarda (7) und Tale (9) öffentlich gemacht hatte, reißt die Welle der Hilfsbereitschaft nicht ab. Inzwischen kämpft auch die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, für das Geschwisterpaar.

Die SPD-Politikerin hatte am 13. Dezember vom Ronnenberger Bürgermeister Marlo Kratzke von dem Fall erfahren. Sofort nahm sich Schröder-Köpf der Sache an. „Mein Team hat sehr schnell gearbeitet und einen Weg aufgezeigt. Innerhalb weniger Tag konnte ein Antrag bei der Härtefallkommission eingereicht werden“, berichtet die Landtagsabgeordnete. Auch sie gehört dem Gremium an, hat in der Härtefallkommission jedoch nur Rede-, kein Stimmrecht. Schröder-Köpf: „Dass die Härtefallkommission den Fall so schnell zur Beratung angenommen hat, ist eine sehr gute Sache.“

Schröder-Köpf: „Familie kann sich vorerst entspannen“

Bis zur einer Entscheidung der Kommission, mit der erst in mehreren Monaten zu rechnen ist, haben Leonarda und Tale keine Abschiebung nach Montenegro zu befürchten. „Die Familie kann sich vorerst entspannen, die Kinder können nach den Ferien ohne Angst zur Schule gehen“, sagt Schröder-Köpf.

Tale und Leonarda besuchen die Franz-Mersi-Schule in Hannovers Südstadt, einer Förderschule für Sehbehinderte. Ihre rund 50 Mitschüler hatten vor Weihnachten mit Plakataktionen gegen die Abschiebung der fast blinden Geschwister gekämpft, einige schrieben sogar Protestbriefe an Innenminister Boris Pistorius.

SPD-Bundestagsabgeordneter bittet Krach um Hilfe

Auch den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic, der als Kind bosnischer Bürgerkriegsflüchtlinge selbst von Abschiebung bedroht war und als Geduldeter nicht in den Kindergarten gehen durfte, berührt das Schicksal der Geschwister. Kurz vor Weihnachten schrieb Ahmetovic, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, daher einen Brief an Regionspräsident Steffen Krach (SPD), in dem er seinen Parteifreund bittet, „sich für die Familie und insbesondere für die beiden Kinder stark zu machen“.

Das Bleiberecht beziehungsweise das Asylrecht sei für die Kinder existenziell, sagt der Bundestagsabgeordnete: „Nicht nur weil Roma-Familien strukturell auf dem westlichen Balkan diskriminiert und ausgeschlossen werden. Gerade die fehlenden Fördermöglichkeiten für die beiden sehbehinderten Kinder in Montenegro können dazu führen, dass die beiden schwere persönliche Schäden mit sich tragen werden.“ Zudem sei die Lage auf dem westlichen Balkan derzeit insgesamt extrem instabil und „noch nie so zugespitzt, wie seit Ende des Krieges in den 90er-Jahren“.

Regionspräsident: „Der Fall macht mich betroffen“

Regionspräsident Krach sagt dazu: „Der Fall der beiden Geschwister, die offenbar mit großem Erfolg die Franz-Mersi-Schule besuchen, macht mich betroffen.“ Er will die Entscheidung der Härtefallkommission abwarten. Und betont zugleich: „Voll integrierten Kindern, wie es hier der Fall ist, muss eine Perspektive geboten werden.“

Peter Walkowiak, Leiter der Franz-Mersi-Schule, ist zuversichtlich: „Wir, die Schulgemeinde, hoffen, dass es im Sinn der Kinder zu einem Bleiberecht in Deutschland kommt.“ Aus dem Umfeld der Härtefallkommission heißt es: „Wir tun immer alles, was wir können. Legen stets alles zu Gunsten der Menschen aus und das noch viel stärker, wenn, wie in diesem Fall, Kinder im Spiel sind.“ Das Gremium befasst sich nun genauer mit den besonderen humanitären oder persönlichen Gründen für ein weiteres Aufenthaltsrecht der beiden sehbehinderten Kinder.

Von Britta Lüers