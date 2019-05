Hannover

6 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in Hannover. Massiver Lärm weckt die Bewohner. Mit fünf bis sechs Schlägen mit einer Ramme wird eine Wohnung im oberen Geschoss des Gebäudes aufgebrochen. Glas splittert. „Alle auf den Boden legen“, brüllt ein Polizeibeamter. Der Einsatzort ist einer von insgesamt 57, an denen Drogenfahnder am Mittwochmorgen zeitgleich eine Großrazzia starteten. Die Ermittler haben zum Schlag gegen einen Rauschgiftring ausgeholt, der von einem 28-jährigen Türken geleitet worden sein soll. Er und vier weitere Männer (24, 27, 28, 31) wurden festgenommen. „45 der 57 Wohnungen, die durchsucht wurden, befinden sich in Vahrenheide. Dort gibt es einen extremen Schwerpunkt“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oliver Eisenhauer.

Ermittlungen seit Juni 2016

Seit Juni 2016 ist der 28-Jährige bereits im Visier der Polizei. Grund dafür ist, dass der Mann eine etwas ungewöhnliche Art der Drogenlieferung gewählt haben soll: Die Fahnder gehen davon aus, dass er sich das Rauschgift per Post schicken ließ. „Es wurde festgestellt, dass eine erhebliche Anzahl an Paketen an die Anschrift des Beschuldigten geliefert wurden“, berichtet Eisenhauer.

Drogenring gesprengt: Durchsuchung im Sahlkamp. Quelle: Elsner

Die Ermittler nahmen daraufhin Kontakt zu Paket-Dienstleitern auf. Dort wurden die Sendungen nicht nur gezählt, sondern auch gewogen. Schätzungen zufolge soll der 28-Jährige insgesamt etwa zwei Tonnen Marihuana bekommen haben. Der Gesamtwert der Drogen liegt bei 2,6 Millionen Euro. Geliefert worden sei das Rauschgift über Kontakte in Spanien und den Niederlanden.

Geschäfte über Café der Eltern?

Seine Geschäfte soll der Türke maßgeblich über ein Café in Vahrenheide abgewickelt haben – das Lokal werde von seinen Eltern betrieben. Er soll zudem eine ganze Reihe von (unverdächtigen) Adressen für die Lieferung von Drogenpaketen genutzt haben. Auch die Anschrift eines Fußballvereins war dabei. Um welchen Club es sich handelt, wollte Eisenhauer nicht sagen.

Beschuldigte aus der List, Neustadt und Wunstorf

Einer der mutmaßlichen Komplizen des 28-Jährigen soll ein 31-jähriger aus Neustadt sein. Zwischen ihm und dem angeblichen Kopf des Drogenrings soll es Anfang des Jahres allerdings zum Streit gekommen sein. Anschließend habe der Neustädter – ein Mann mit Migrationshintergrund und unbekannter Staatsbürgerschaft – auf eigene Rechnung gedealt. Weitere Beschuldigte in dem Verfahren sind ein 24-Jähriger aus der List und zwei 27- und 28-Jährige aus Wunstorf.

450 Einsatzkräfte bei Razzia

Insgesamt mehr als 450 Einsatzkräfte waren an der Razzia beteiligt. Neben den Durchsuchungen in der Landeshauptstadt und der Region Hannover wurden auch Wohnungen in Nienburg und in Südniedersachsen gefilzt.

Von Britta Mahrholz