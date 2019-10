HANNOVER

Auf den ersten Blick ist es eine Messerstecherei im Drogenmilieu. Juri M. (36) soll am „Cafe Stellwerk“, dem größten Abhängigen-Treffpunkt der Stadt, einen Ukrainer (39) erstochen haben. Zum Prozessauftakt am Mittwoch leugnete der Angeklagte die Tat. „Ich war zur Tatzeit zu Hause“, sagte er. Die Tat geschah am...