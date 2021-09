Drogenkontrollen in Hannover: Festnahmen und Geldstrafen

Hannover

Bei Drogenkontrollen am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei mehrere Personen festgenommen. Vier Männer wurden inzwischen zu Geldstrafen verurteilt.

Gegen 20 Uhr hatte ein 26-Jähriger am Donnerstag zwei Abnehmern im Bereich des Steintors Koks verkauft, ehe er einem Zivilfahnder auf dem Steintorplatz Kokain zum Kauf anbot. Das Rauschgift wurde von der Polizei ebenso beschlagnahmt wie 200 Euro mutmaßliches Dealgeld und eine geringe Menge Marihuana.

Dreimal beim Koks-Kauf erwischt

Im Laufe der Nacht stellten die Fahnder bei einer Frau (50) dreimal Kokain sicher, dass sie zuvor bei Dealern gekauft hatte. Einer der Verkäufer (34) wurde festgenommen.

Um 0.45 Uhr beobachteten Einsatzkräfte auf der Verteilerebene der Bahnstation „Steintor“ zwei 21-Jährige, die gemeinsam an mindestens acht Personen Kokain verkauften. Beide wurden festgenommen, 600 Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt.

Kurzer Prozess

Sowohl gegen die beiden 21-Jährigen als auch die beiden 26 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen gab es am Freitag beschleunigte Verfahren im Gericht. Die Männer erhielten Geldstrafen zwischen 500 und 1400 Euro.

