Drogenhilfe Neues Land feiert Weihnachten

Hannover

An Heiligabend traurig, einsam und zugedröhnt auf der Straße liegen? Muss nicht sein. Die christliche Drogenarbeit Neues Land lud ein zu „Christmas in the City“. Mit der Unterstützung von 90 Helfern aus Deutschland, Österreich, Kanada, Kalifornien, Kolumbien und Serbien sowie den hauptamtlichen Mitarbeitern machten sie an zwei Tagen Weihnachten am Bauwagen unter der Raschplatz-Hochbrücke schön.

Aus zwei theologischen Akademien in Süddeutschland und Österreich reisten allein 18 Helfer an. Mit einem Bollerwagen zogen sie zu den Szeneplätzen, luden Betroffene für die Weihnachtsfeiern ein.

Zur Galerie „Christmas in the City“ – unter diesem Motto hatte die christliche Drogenhilfe Neues Land ein Angebot zum Feiern gemacht. Es kam gut an.

Grace M. aus British Columbia ( Kanada) – zur Zeit Schülerin an der theologischen Akademie Bodenseehof – hat einen Vater, der mal drogenabhängig war. Zuerst war sie sich unsicher in den Begegnungen, aber dann war sie erstaunt, wie natürlich und normal Gespräche möglich sind. Rückblickend fühlt sie sich sehr beschenkt durch die Erlebnisse in Hannover.

„Anstrengend und erfüllend“

Alexander F. und Heiko B. waren selber mal drogenabhängig und konnten durch eine Therapie aus der Drogensucht aussteigen. Für sie ist diese Einsatzwoche als hauptamtliche Mitarbeiter „anstrengend und erfüllend zugleich“. Sie versuchen weiterzugeben, was sie selber erfahren haben.

Heinz S. ,Pastor und Seelsorger, und andere Teilnehmer berichten aber auch von Begegnungen, in denen man still zusammen gesessen hat, sich umarmt und miteinander geweint hat. „Menschliche Nähe, Hoffnung, Anteilnahme, das einfache Aushalten solcher Begegnungen sind in dem Umfang oft nur dann möglich, wenn so viele ehrenamtliche Mitarbeiter kommen“, sagt Michael Lenzen vom neuen Land.

Bistro und Bauwagen geöffnet

Erstmalig hatte am Heiligabend Bistro und Bauwagen gleichzeitig geöffnet. Aus dem Freundeskreis des Neuen Landes kamen über 250 Geschenke zusammen. Kinder der Mitarbeiterfamilien verteilten sie.

Am ersten Weihnachtstag grillten die Teams mehr als 300 Würstchen. 200 Besucher kamen. Kinder mit ihren Eltern aus der Kirche der EFG Misburg sangen im Bauwagen Weihnachtslieder. Eine Betroffene war gerührt: „Wenn Jesus noch auf der Erde wäre, würde er sich hier ein Würstchen holen!“

Von Vera König