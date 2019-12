Hannover: Drogenhändler tarnen sich als Rocker

HANNOVER

Ihre Tarnung war martialisch und brachte die Polizei erst auf die Spur der mutmaßlichen Drogenbande. Am Mittwoch begann unter großen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen sieben Angeklagte. Vier von ihnen waren Mitglieder der vermeintlichen Rocker-Gang „Brothers till death“ (Brüder bis in den Tod). „Sie haben sich in der rockerähnlichen Gruppierung Brothers till death zusammen getan, um mit Drogen zu handeln“, sagt Staatsanwalt Yashar Gohari. Die Männer im Alter zwischen 23 und 37 Jahren müssen sich wegen gewerbs- und bandenmäßigen Drogenhandels verantworten.

Jony B. (36) wird in einem knallengen weißen Pullover mit Handschellen auf die Anklagebank geführt. Die Arm- und Brustmuskeln wirken bei dem kleinen Mann definiert wie bei einem Bodybuilder. Er gilt als Haupttäter. Er soll mit drei weiteren Angeklagten hoch professionelle Cannabis-Plantage in Meerbeck (Kreis Schaumburg) aufgebaut haben. Die 1050 Pflanzen hätten 26,25 Kilo Hasch ergeben.

Hochprofessionelle Hanf-Plantagen

Darüber hinaus soll Jony B. zwei ergiebige Hasch-Plantagen in Rahden (Kreis Minden-Lübbecke) betrieben haben. Fast 900 Cannabis-Pflanzen konnten die Ermittler in den beiden Gewächshäusern sicher stellen. Die Erlöse für den Verkauf der sicher gestellten Drogen hätten im sechsstelligen Bereich gelegen. Bei Jony B. sind laut Anklage 143 300 Euro beschlagnahmt worden.

Die Angeklagten müssen sich vor der 12. Großen Strafkammer im Landgericht Hannover verantworten. Vorsitzende Richterin ist Britta Schlingmann. Sie hat in den vergangenen Monaten mit konsequenten Urteilen gegen Trickbetrüger und Dealer von sich reden gemacht. Erst kürzlich verurteilte sie so genannte falsche Polizisten zu zehn und neun Jahren Haft, zwei weitere Angeklagte wurden nach dem Urteil noch im Gerichtssaal verhaftet – die Höchststrafe für jeden Strafverteidiger.

GROSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN: Die Zwölfte Strafkammer eröffnet den Prozess gegen die „Brothers till death“. Foto: Quelle: Dröse

Angeklagte tarnten sich als Rockergang

Am Mittwoch wurde nur die Anklage verlesen. Ob sich die vermeintlichen Drogenhändler zu den Vorwürfen äußern werden, ist noch unklar. Am nächsten Verhandlungstag will Staatsanwalt Gohari seine Strafvorstellungen nennen, eventuell kommt es dann zu einer Verständigung. Zur Zeit zieren sich die Anwälte noch, Erklärungen abzugeben. Richterin Schlingmann: „Es ist schwierig, wenn keiner, was sagt, weil der Andere nichts sagen will.“ Die sieben Angeklagten werden von 15 Anwälten vertreten.

Die Gruppierung „Brothers till dawn“ fielen einer Polizeistreife ins Auge, als sie im Oktober 2017 in der Vahrenwalder Straße feierten. Sie trugen Kutten wie Rocker. Bei einer Kontrolle gaben sie sich als Mitglieder eines Boxklubs aus. Doch Ermittlungen ergaben, dass dieser Club nicht existierte. Als ein führendes Mitglied, dann eine offene Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro locker aus seiner Bauchtasche bezahlte, wurden die Ermittler noch misstrauischer. Es folgten umfangreiche Ermittlungen.

Bei einer Razzia im März 2019 beschlagnahmte die Polizei 32 Kilo Marihuana, Waffen, 240 000 Euro Bargeld, teure Uhren und Luxusaustos.

Von Thomas Nagel