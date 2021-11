Hannover

Der Polizei Hannover ist am Montag nach monatelangen Ermittlungen ein Schlag gegen sechs Drogenhändler gelungen. Fahnder konnten die mutmaßlichen Täter gegen 9.30 Uhr auf frischer Tat festnehmen, als diese in einem Industriegebiet in Ricklingen mit Rauschgift handelten. Es folgten Durchsuchungen von Fahrzeugen und Wohnungen. Dabei wurden insgesamt 46 Kilogramm Marihuana, aber auch gefälschte Impfausweise sichergestellt.

Wie Jessika Niemetz von der Polizeidirektion Hannover auf Anfrage mitteilt, sind die Ermittlungen noch im vollen Gange. Deswegen hält sich die Behörde noch teilweise bedeckt. Klar ist allerdings, dass die Polizei den mutmaßlichen Dealern bereits im Sommer auf die Schliche gekommen war. Anlass war ein zufälliger Drogenfund in Linden-Süd.

Drogenfund im Firmenwagen

Am 21. Juli entdeckte der Angestellte eines Serviceunternehmens in einem seiner Firmenlieferwagen kiloweise Marihuana. Verpackt war es in zwei Kartons mit etwa zehn Kilogramm getrockneten und in Tüten gefüllten Pflanzenteilen. Der Mann rief die Polizei. „Die Polizei beschlagnahmte die Betäubungsmittel und leitete Ermittlungen gegen den einzigen Mitarbeiter ein, der für das Fahrzeug berechtigt war“, so Niemetz.

Allerdings steht nicht der 22-jährige Angestellte, in dessen Wagen der Fund gemacht wurde, im Fokus der Ermittler. „Der Transporter wurde offenbar nicht für Firmenzwecke, sondern für Drogenkurierfahrten verwendet“, sagt Niemetz. Möglicherweise hatte der 22-Jährige den Wagen für etwaige Fahrten weiterverliehen.

Vier Männer in U-Haft

Die Polizei macht keine Angaben dazu, wie genau der Drogenfund vom Juli mit der Festnahme am Montag in Ricklingen zusammenhängt. Auf jeden Fall wurden die sechs mutmaßlichen Dealer um 9.30 Uhr von Fahndern dabei beobachtet, wie sie mit an mehreren Fahrzeugen Taschen übergaben. Festgenommen wurden sechs Männer (24, 25, 28, 31, 35 und 50 Jahre alt), fünf wohnen in Hannover, einer ist ohne festen Wohnsitz.

„Über die Staatsanwaltschaft Hannover erwirkte die Polizei beim Amtsgericht Hannover Durchsuchungsbeschlüsse für die genutzten Fahrzeuge sowie für die Wohnungen der Beschuldigten im Stadtgebiet von Hannover“, berichtet Niemetz weiter.

Bei den Durchsuchungen in Hainholz, Vahrenheide, Sahlkamp und Ricklingen beschlagnahmten die Ermittler unter anderem 21 gefälschte Impfausweise, etwa 46 Kilogramm Marihuana, fast 5000 Euro Bargeld, einen Audi A8 sowie einen Audi Q5. Die Polizei inhaftierte die sechs Männer und regte für sie eine richterliche Vorführung an. Der Haftrichter erließ am Dienstag gegen vier der Männer Untersuchungshaftbefehle.

Von Manuel Behrens