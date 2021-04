Drogenbesteck und Kot im Sandkasten: Kita in Hannover sendet Hilferuf

Hannover

Exkremente auf dem Rasen und im Sandkasten, manchmal auch Drogenbesteck – dort wo täglich Kleinkinder spielen. Abhängige und Obdachlose nutzen das Gelände der Kita „Freche Rübe“ in der Stadtmitte als Toilette, die Einrichtung sendet nun einen Hilferuf.

„Spritzen waren leider nicht das einzige, was wir inzwischen hier auf dem Grundstück regelmäßig auffinden“, sagt Konstanze Bormann, (36), Mutter und im Vorstand der Trägervereins. Hinterlassenschaften verteilen sich regelmäßig rund um unseren Außenbereich. „Es wird durch den Zaun uriniert, und auch Kot finden wir regelmäßig vor dem Zaun. Unser kleines Holzhaus mussten wir inzwischen abschließen, weil immer wieder Obdachsuchende nachts darin geschlafen haben.“ Jeden Morgen suchen Eltern deshalb das Gelände auf Hinterlassenschaften ab.

Der Gitterzaun, der die ein- bis dreijährigen Kinder von dem Brennpunkt am Raschplatz trennt, ist weder hoch noch dicht. Und die Angst vor Päckchen mit Drogen, die hier leicht in die Hände von krabbelnden Kindern geraten können, ist groß. Deshalb soll nun ein größerer Zaun her – doch der ist teuer.

Ein Obdachloser hat sein Zelt neben dem Kita-Gelände aufgeschlagen. Quelle: privat

Um die 15.000 Euro ergab ein Kostenvorschlag für einen dichten Holzzaun mit Fenstern, 18.000 Euro in kindgerechter Optik, 20.000 Euro mit bespielbarer Gestaltung von innen. Die Stadt übernimmt nur einen Teil der Kosten, steuert 8000 Euro Fördergeld bei. „Dass nicht die gesamten Kosten übernommen werden können, liegt daran, dass Fördermittel begrenzt sind und auch andere Einrichtungen berücksichtigt werden müssen“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. Auch die Bezirksbürgermeisterin in Hannover Mitte Cornelia Kupsch sowie die zuständige Stadtbezirksmanagerin Claudia Göttler waren schon da. Ihr Tenor: Ein mindestens zwei Meter hoher Zaun mit Sichtschutz muss her, der auch das Übersteigen verhindert. Von der Stadt ist der Bau bereits abgesegnet.

„Wir werden einen hohen Eigenanteil leisten müssen. Aber das reicht leider immer noch nicht, um den Zaun zu finanzieren und vor allem auch kindgerecht zu gestalten“, so Bormann. Deshalb haben die Eltern der „Frechen Rübe“ ein Spendenkonto bei der Hannoverschen Volksbank eingerichtet. Unter dem Slogan „Zaunneubau – Mehr Schutz für unsere Kitakinder“ können Menschen dort spenden. Pro gespendeten 10 Euro legt die Volksbank Hannover noch einmal weitere zehn Euro drauf. Ab 20 Euro gibt es eine von den Kindern handgemalte Spendenurkunde. Bis Ende April läuft der Aufruf.

„Wir möchten nicht, dass man uns falsch versteht“, so Cecilia Muñoz Lagunas, (33) Mutter eines Kita-Kindes. „Uns ist klar, dass diese Menschen irgendwo hin müssen oder sich aufhalten wollen, wo es warm ist, aber für uns gehört es inzwischen zum Alltag, dass wir erst einmal den Eingang von Schnapsflaschen oder Erbrochenem vor dem Eingang frei räumen müssen, bevor unsere Kinder die Kita passieren können.“

Mit dem „Stellwerk“ ist eine Anlaufstelle für Obdachlose zwar ganz in der Nähe. Die Kontaktläden „Mecki“ und „Kompass“ hinter dem Hauptbahnhof haben allerdings wenige Kapazitäten, die Finanzierung ist unsicher, neue Räume werden gesucht – und eine Toilette dort ist wegen Vandalismus immer wieder geschlossen.

Das sagt die Obdachlosenhilfe Auch die Obdachlosenhilfe in Hannover hat Stellung genommen zu den Problemen, die die Kita „Freche Rübe“ am Andreas-Hermes-Platz mit Obdachlosen hat. Der Vorsitzende Mario Cordes verweist darauf, dass diesen Menschen oft eine Anlaufstelle fehlt: „Wenn man den Obdachlosen und Süchtigen ihre Plätze zuweisen würde, dann müssten sie sich auch gar nicht andere Plätze wie auf dem Andreas-Hermes-Platz suchen. Warum tun sie das? Weil sie keine ausreichenden Toiletten haben. Sie werden überall verjagt. Vom Weißekreuzplatz. Vom Andreas-Hermes-Platz. Bis hin zum Raschplatz.“ Das sei ein ganz wichtiger Punkt, um den sich die Stadt kümmern sollte. „Die Obdachlosen brauchen nicht nur Toilettenhäuschen, sondern sie müssen von der Straße geholt werden. Es gibt so viele leer stehende Gebäude und Hotels. Diese Menschen brauchen und wollen gar nicht viel. Einfach nur ein Bett und einen kleinen Raum mit Toilette, den sie abschließen können und wo sie etwas Privatsphäre haben.“ Cordes nennt andere Städte, die das vorgemacht haben: „So viele Obdachlose haben wir in Hannover gar nicht. Das könnte man in ein bis zwei Jahren gut in den Griff bekommen. Aber dazu muss man das Problem auch angehen.“

„Wir und unsere 15 Kinder sind hier sehr, sehr gern in der Frechen Rübe“, erzählt Lagunas weiter. „Wir möchten einfach nur, dass wir respektvoll, sicher, und auf einer hygienisch vertretbaren Ebene mit unseren Nachbarn hier zusammen leben können.“

Von Luisa Verfürth