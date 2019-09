Drogenberatung: Ex-96-Star Tarnat beim Tag der offenen Tür

Hannover

Probleme mit Drogen? Angst davor, dass das Kind in die Sucht abrutscht? Interesse daran, wie kranken Menschen geholfen wird? Dann schauen Sie doch mal am Freitag am Tag der offenen Tür bei der Drogenberatungsstelle (Drobs) in der Calenberger Esplanade (Mitte) vorbei.

Die Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention macht von 10 bis 16 Uhr die Türen auf und um 14.30 Uhr kommt sogar ein besonderer Gast: Ex-96-Spieler Michael Tarnat, Leiter der 96-Akademie, schaut sich hier um, spricht mit den Experten und ehemaligen Betroffenen. „Es ist wichtig, dass Menschen sich unkompliziert Hilfe holen können“, sagte er der NP. Mit seinem Besuch möchte er alle ermutigen, „diese Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen. Niemand sollte sich dafür schämen“.

Das ist nicht alles: 96plus, der soziale „Ableger“ von 96, der gemeinnützige Projekte, Organisationen und Aktionen fördert, hat diesen Monat zum „STEPtember“ erklärt. Das leitet sich vom Monatsnamen und der Step ab, der Paritätischen Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen ab. Step bietet unter anderem in der Drobs Beratung für Suchtkranke und/oder ihre Angehörigen an.

Von Petra Rückerl