Der Skatepark Linden-Süd zwischen Auestraße und Ihme-Ufer ist für die Jugend im Viertel ein Highlight. Ideal, um sich mit Rollern, Rädern, Inlinern richtig auszutoben. Dazu gibt es Turngeräte und ein Basketballfeld. Allerdings hat sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Jugendtreffs etwas entwickelt, das die Eltern Dirk Kroll (45), Tanja Ertel (43) und Enrique Bolano (58) sowie Marcus Lovermann (51) und seine Frau Yosi (48) auf die Palme bringt: Gleich neben der Anlage für Kinder machen sich Drogenabhängige breit, spitzen sich ganz unverhohlen Betäubungsmittel und rauchen Cannabis.

Rechts und links neben dem Eingang zur Skateanlage sitzen die Süchtigen auf Parkbänken und pflegen ihren Lebensstil. Im Gebüsch – geschützt vor Blicken von Passanten und der Polizei – haben sie ihr Lager aufgeschlagen: Decken und sogar ein Sessel oder Sofa standen dort schon, wie die Eltern berichten. „Wir nennen es das Drogenloch“, sagt Tanja Ertel. Auch dort werden illegale Substanzen konsumiert. Beweis: In den vergangenen Wochen kollabierten immer wieder Abhängige nach der Einnahme von Rauschgift.

Wiederbelebung vor den Augen der Kinder

Vor den Augen der Kinder gab es an der Auestraße jüngst mehrere Einsätze von Notärzten und Rettungswagenbesatzungen. Enrique Bolano war selbst Zeuge, als ein Drogenabhängiger mitten auf dem Gehweg reanimiert werden musste. Dessen Kumpels aus dem Gebüsch berichteten dem medizinischen Personal, dass der Mann „ Heroin und Kokain genommen hat“, so Bolano.

Wenig später habe es den nächsten Notarzteinsatz gegeben, berichtet Tanja Ertel über Beobachtungen, die ihre Tochter (12) machte: In dem Fall war eine zugedröhnte, stark blutende Frau behandelt worden, die zuvor aus dem Gebüsch getorkelt kam.

Drogenkonsum im Umfeld eines städtischen Treffpunkts für Jugendliche – für Dirk Kroll ein No-Go: „So etwas darf nicht neben einem Spielplatz passieren. Das ist ein geschützter Raum.“

Marcus und Yosi Lovermann erwarten ein unverzügliches Handeln von Polizei und Stadt – und dass die Rauschgiftsüchtigen sich nicht mehr im Umfeld der Skateanlage aufhalten dürfen: „Es muss für die Drogenabhängigen einen weiträumigen Platzverweis geben.“

Junkies sind im Bereich zwischen Auestraße und Ihme-Ufer ein Dauerbrenner. Seit Jahren habe sich auch die Politik mit diesem Thema beschäftigt, berichtet Jens Seidel, CDU-Fraktionschef im Stadtrat. Dass die Lage dort aus dem Ruder gelaufen ist, macht ihn sauer. Er übt deutliche Kritik am Ordnungsdezernenten Axel von der Ohe. „Ich frage mich, was Herr von der Ohe eigentlich den ganzen Tag macht?“

Die Eltern berichten, dass sie den städtischen Ordnungsdienst in der Vergangenheit rund um die Skateanlage noch nie gesehen haben. Stadtsprecherin Konstanze Kalmus bestätigt das –zumindest indirekt: Der Bereich wurde „bisher sporadisch im Rahmen der routinemäßigen Bestreifung aller Stadtteile aufgesucht“. Und als der „Ordnungsdienst vor Ort war, konnten keine Auffälligkeiten (...) festgestellt werden“, so Kalmus. Auch sei kein Mobiliar vor Ort gewesen. Vergangenen Freitag habe der Ordnungsdienst ebenfalls „keine Störungen“ festgestellt, „die ein Eingreifen erforderlich gemacht hätten“.

Polizei : Drogenszene entwickelt sich

Ein anderes Bild von der Lage hat die Polizei. Sprecher Philipp Hasse teilt auf NP-Nachfrage mit, dass es seitens der Inspektion West Ende vergangener Woche „eine Kontaktaufnahme zur Landeshauptstadt Hannover“ gegeben hat. Grund dafür waren Erkenntnisse, die die Fahnder bei Kontrollen im Bereich Auestraße erlangt hatten. Die Polizei erklärt, dass sie dort am Ball war und weiter sein wird: „Vor dem Hintergrund einer dort augenscheinlich sich entwickelnden Drogenszene haben in der jüngsten Vergangenheit bereits Kontrollen stattgefunden beziehungsweise werden in naher Zukunft fortgeführt“, so Hasse.

Zumindest im Gebüsch, dem „Drogenloch“ wo Rauschgift konsumiert wird und es kürzlich die Notarzteinsätze gab, halten sich die Betroffenen mit Wissen und Wollen der Stadt auf. Dieser Platz neben der Skatebahn sei ihnen von der Stadt im Zuge der Neugestaltung der Anlage zugewiesen worden, so Kalmus: „Die Erwartung ist, dass dieser Bereich nicht verlassen wird.“ Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Auch die Sitzbänke gehören längst zum Revier der Drogenabhängigen.

