Drogen rund um die Uhr: Bande organisierte Geschäft mit Telefon-Hotline

Wer Kokain oder Marihuana wollte, musste nur die richtige Nummer wählen. Dann gab es die Drogen rund um die Uhr. Nun aber ist das lukrative Geschäft der Bande vorbei. Acht mutmaßliche Mitglieder zwischen 21 und 37 Jahren sind in U-Haft und müssen sich seit Freitag vor dem Landgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Februar und Juli 2019 täglich rund 75-Mal Kokain oder Marihuana zumeist in kleinen Mengen verkauft und damit mindestens 116.000 Euro verdient zu haben.

Eduart S. (34) war vermutlich der Koordinator der Bande gewesen sein, die er im Februar ins Leben gerufen hat. Neben seinem Bruder Leonard S. (33) und Geri V. (21) soll er das Geschäft mit den Rauschmitteln organisiert haben. Der Clou: Über drei Mobilnummern waren sie im Schichtdienst rund um die Uhr für ihre Kunden immer erreichbar. Egal ob um 15 Uhr oder um 3 Uhr – der Verkauf konnte immer über die Bühne gehen.

25.000 Gespräche über eine Nummer

„Jack“, „Milli“ und „Alex“ hießen die Codenamen für die Nummern. Alleine über einen Anschluss sind mehr als 25.000 Telefongespräche geführt worden. Zumeist verkauften die 24/7-Dealer kleine Mengen der Drogen. Für 20 Euro gab es 0,2 Gramm Koks. Ein Gramm Marihuana kostete zehn Euro. Mengenrabatt gab es selten. Wer 2 Gramm Kokain wollte musste also 200 Euro zahlen.

Acht Angeklagte, 16 Verteidiger: Im Saal des Landgerichts ist es voll. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Geschäfte, die den Behörden bekannt sind, verlasen die beiden Staatsanwälte beim Prozessauftakt einzeln. 40 Seiten umfasste die Anklageschrift dadurch, fast anderthalb Stunden brauchte er dafür im Schnelldurchlauf. Die Drogen verkauften die Angeklagten – sieben von ihnen sind Albaner – an unterschiedlichsten Orten.

Beliebt war dafür die Nordstadt und dort vor allem das Gelände der Leibniz Universität. Auch auf der Limmerstraße in Linden-Nord und am Steintor (vor der McDonalds-Filiale) lief das Geschäft. Seelze, Langenhagen, die Herrenhäuser Gärten und Kirchrode finden sich ebenfalls auf der Liste.

Im Juli flog die Bande auf

Ins Netz gingen Dealer den Ermittlern am 17. Juli. Dionis K. hatte einem Zivilbeamten mit dem Decknamen „Benny“ 0,6 Gramm Kokain verkauft und damit auch das Handy mit der Mobilnummer von „Alex“. Das Gerät mit der Nummer von „Jack“ war den Beamten schon ein paar Tage zuvor in die Hände gefallen, weswegen die Bande die Rufumleitungen neu einrichten musste.

Bei einer Razzia fand die Polizei schließlich 50 Kilogramm Marihuana und beschlagnahmte 40.000 Euro Bargeld. In einer Parzelle in einem Kleingarten am Georgengarten lagerten zudem noch 71,66 Gramm Kokain.

Von den acht Angeklagten wollte sich noch niemand äußern. Der Mammut-Prozess geht am 31. Januar weiter, danach sind noch 17 weitere Termine geplant.

