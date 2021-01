Drogen-Kontrollen in Hannover: Fahnder stellen Marihuana und Ecstasy sicher

Hannover

Der Einzelhandel in Hannover ist wegen des Corona-Lockdowns geschlossen – was dennoch floriert, ist das Drogengeschäft in der Innenstadt. Am Dienstag hat die Polizei bei einem Einsatz mehrere Dealer hochgenommen. Marihuana, Ecstasy und Drogengeld wurden sichergestellt.

Den größten Fang machten die Beamten der Polizeistation Raschplatz in der Nordmannpassage. Gegen 18.55 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte einen Drogendeal. Als sie den Verkäufer kontrollieren wollten, türmte der 24-Jährige. Er konnte dennoch geschnappt werden. Bei ihm wurden eine Konsumeinheit Marihuana, 22 Tabletten Ecstasy sowie 70 Euro gefunden und beschlagnahmt.

Polizei-Fahrrad beschädigt

Bereits gegen 14.20 Uhr hatten die Fahnder einen 20-Jährigen an der U-Bahnstation Steintor überprüft. Gleichzeitig beschädigten Unbekannte ein abgestelltes Polizei-Fahrrad am Ausgang Georgstraße, mit dem einer der Beamten im Einsatz war. Hinweise zu mutmaßlichen Tätern an die Polizeistation Raschplatz unter Telefon 0511/ 1092920.

Weiteres Cannabis fanden die Polizisten bei einem 22-Jährigen. Er hatte fünf Gramm Marihuana und diverse Klemmleistenbeutel dabei, nachdem er sich an der Glockseestraße mit einem unbekannten Radfahrer getroffen hatte. Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Handels und Erwerbs von Drogen.

Nach Kontrolle weiter Drogen verkauft

Derselbe Mann fiel wenig später erneut auf, als er in der Steintorstraße wieder mit Betäubungsmitteln handelte. Auch wegen des erneuten Deals wird gegen den 22-Jährigen ermittelt. Die beiden Käufer (32, 43) dürfen sich ebenfalls auf ein Verfahren einstellen.

An der Einmündung Georgstraße/Steintorstraße wurden zivile Einsatzkräfte gegen 16.25 Uhr Zeugen eines weiteren Drogengeschäfts. Bei einer leistete der Verkäufer (30) Widerstand. Die Polizisten fanden bei ihm 40 Euro mutmaßliches Dealgeld. Der mutmaßliche Abnehmer (22) hatte eine Konsumeinheit Marihuana dabei. Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

