Laut einer Umfrage zählt Hannover zu den unattraktivsten Landeshauptstädten in Deutschland. In der repräsentativen Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe (3QM) aus Hannover landete die Stadt auf dem vorletzten Platz aller 16 Landeshauptstädte. Für Hannovers Tourismus-und Marketingchef Hans Nolte von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) nicht nachvollziehbar aufgrund der Entwicklung Hannovers in den zurückliegenden Jahren bis zur Pandemie.

Herr Nolte, Hannover ist bei nur neun Prozent der Befragten so attraktiv, dass ein Besuch lohnt. Nur Saarbrücken (sieben Prozent) ist unattraktiver. Was läuft falsch?

Wir betrachten diese Umfrage differenziert. Alles, was den Lebensraum Hannover betrifft mit Kultur, Einkaufen oder Work-Life-Balance wird in der Umfrage für gut befunden. Differenziert davon wird der Wirtschaftsraum Hannover etwa mit der Verkehrssituation beurteilt. Das sind infrastrukturelle Faktoren, die wir als Marketinggesellschaft nicht beeinflussen können.

Unterm Strich bleibt aber wieder einmal das negative Imageproblem Hannovers.

Das Problem ist, dass Hannover in jüngerer Zeit durch Akzente und Neuerungen überregional aufgefallen ist wie die Experimentierräume oder die Gendersprache in der Verwaltung. In solchen Sachen ist die Stadt Vorreiterin, wird skeptisch beäugt und geht damit bis in die Comedysendung in München, in der dann gefragt wird, was es Neues aus Hannover gibt. Das prägen sich die Leute ein, die dann etwas über das Image Hannovers urteilen, auch wenn sie keine persönliche Kenntnis über die Stadt haben.

Anders ausgedrückt: Wer einmal in Hannover war, wird anders urteilen?

Zumindest zeugt dieses Ergebnis für Hannover von Unkenntnis bei den Befragten, denn diese Stadt ist gerade in einem extremen Wandel. Trotz Pandemie hat sich eine vielfältige Gastroszene entwickelt, es gab bis Ende 2019 zahlreiche Konzertveranstaltungen, um die uns andere Städte beneidet haben. Hier ist eine Menge los, und wieder mal wird etwas Falsches über Hannover kolportiert. „Waren Sie schon mal in Hannover?“ Diese Eingangsfrage wird häufig nicht gestellt. Warum haben viele Konzerne ihre Zentralen in Hannover? Weil die Stadt so langweilig ist? Oder weil sie eine hohe Lebens-und Aufenthaltsqualität hat, die auch den Angestellten zugutekommt?

Infrage gestellt wird bei einer weiteren Befragung der Drei-Quellen-Mediengruppe auch die Vorbildfunktion der Landeshauptstadt für andere Städte. Und zwar von den Niedersachsen selber. Was sagen Sie dazu?

Das beurteile ich ähnlich wie oben ausgeführt. Weil die Stadt Hannover als nicht zukunftsfähig erachtet wird, hat sich hier eine internationale Hotelszene etabliert? Demnächst siedelt sich noch die Hilton-Gruppe in Hannover an. Und das, weil Hannover so unattraktiv ist? Viele internationale Reiseblogger sprechen in den höchsten Tönen von dieser Stadt. Ich empfehle allen Kritikern: Kommt her und macht euch euer eigenes Bild.

Im Kern spielt ja auch die HMTG mit dem grauen Image der Stadt: „Hannover – aufregend unaufgeregt“ heißt unser Hashtag (Anm.: eine Markierung in den sozialen Netzwerken), die im Frühjahr gestartet ist.

Wir in Hannover stehen für das Gefühl, unaufgeregt über den Dingen zu stehen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Nicht zu laut, nicht zu leise: Aufregend unaufgeregt in allen Bereichen, die für einen Lebensort wichtig sind. Das bringen wir mit dem Motto zum Ausdruck. Und dazu stehen wir auch. Was nicht in Ordnung ist, wenn jemand sagt, Hannover sei langweilig, ohne jemals hier gewesen zu sein. Die, die hier gewesen sind, beurteilen die Stadt anders.

Hat die HMTG nicht trotzdem zu wenig Imagebildung gemacht für Hannover bei diesen Umfragewerten?

Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln für das Standort-Marketing von jährlich 2,4 Millionen Euro stehen wir genau dort, wo wir bei der Umfrage hingestellt worden sind. Am Ende des Tages bleibt bei dieser Summe – die Tourismusförderung müssen wir selber finanzieren – nicht viel Reichweite übrig.

Heißt: Mit mehr Geld verbessert sich zwangsläufig das Stadtimage?

Nein, das nicht. Aber im Bereich der wirtschaftlichen Profilierung, die in der Befragung ja so negativ beurteilt wird, könnte mit Hilfe der national und international tätigen hannoverschen Konzerne für den Wirtschaftsstandort wesentlich mehr erreicht werden. Trotzdem hat Hannover ein breit aufgestelltes und zukunftsfähiges Profil aus Banken, Versicherung, Produktion und Technik.

Von Andreas Voigt