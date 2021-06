Dritte Kita-Kraft kommt – das sagen Eltern und Verbände

Hannover

In einer Sondersitzung hat der Koalitionsausschuss der Landesregierung am Sonntag beschlossen: Die dritte Kita-Kraft soll nun doch kommen. Vom 1. August 2023 an sollen 2000 Auszubildende zusätzlich mit je 15 Wochenstunden in die Kita-Gruppen kommen. Und von 2027 an die dritte Fachkraft mit 20 Wochenstunden.

Das stößt auf ein geteiltes Echo. „Die Kinder, die von den Verbesserungen profitieren werden, sind heute noch nicht einmal geboren“, moniert zum Beispiel Martina Ernst. Sie ist Mitglied im Vorstand des Bündnisses für Kinder und Familien in Niedersachsen und fährt fort: „Zahlreiche Jahrgänge, genau jene, die seit fast anderthalb Jahren unter den Pandemiebedingungen leiden, werden nichts von der politischen Entscheidung haben.“

Kritik an langem Zeitraum bis zur Einführung

Den langen Zeitraum bis zum Greifen des Gesetzentwurfs kritisiert auch Regina Ingelmann. „Seit Monaten haben sich Eltern, Erzieher und Erzieherinnen, Verbände, Kirchen und Gewerkschaften für die dritte Fachkraft in den Kindertagesstätten mit kreativen Protesten eingesetzt. Wir freuen uns, dass die Landesregierung unsere Argumente nun politisch umsetzt“, lobt die Geschäftsführerin des Gesamtverbandes der katholischen Kirchengemeinden in der Region Hannover. „Wir würden uns allerdings eine schnellere Umsetzung wünschen. Sechs Jahre bis zur verbindlichen Einführung einer dritten Fachkraft, sind eine zu lange Zeit. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Stadt und Region Hannover ist groß.“

Nachfrage nach Kita-Plätzen steigt

Das Kultusministerium teilt mit, dass niedersachsenweit zwischen 2015 und 2020 der Anteil an Kita-Kindern in der Ganztagesbetreuung von 28,4 auf 41 Prozent gestiegen sei. Das zeige die Bedeutung der Einrichtungen, betont Ingelmann, deren Verband Träger ist von zehn Kitas in der Region, acht in der Stadt, zwei im Umland. Kinder, Eltern und Einrichtungen bräuchten aber verlässliche Rahmenbedingungen. „Daher ist eine dritte Fachkraft so wichtig, so schnell wie möglich“, betont Ingelmann.

Und auch Hans-Joachim Lenke sieht vor allem den langen Zeitraum bis zum Greifen der Novelle kritisch: „Für die meisten Kitas gibt es bis 2027 noch eine lange Durststrecke“, weiß der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege und Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen. Die Versäumnisse der jüngsten Jahre aufzuholen sei schwer. Die Überarbeitung des Kita-Gesetzes ist die erste seit knapp 30 Jahren. Lenke begrüße das „im Grundsatz“. Vor allem, „dass unsere Argumente überzeugt haben und politisch aufgenommen wurden“. Etwa in Bezug auf die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung. Dabei lernen Auszubildende an der Berufsschule, arbeiten aber zugleich in den Kindertagesstätten mit.

Wichtiges Signal für Azubis

Das sei ein wichtiges Signal an die Auszubildenden, ist Christine Heymann-Splinter überzeugt, sie arbeitet im Vorstand der Landeselternvertretung der Kitas. „Bisher ist Erzieher oder Erzieherin ein privilegierter Beruf, weil die Auszubildenden in den ersten fünf Jahren wenig bis nichts verdienen.“ Für viele folge auf einen Realschulabschluss eine zweijährige Ausbildung zur Sozialassistenz, gefolgt von den zwei Jahren zum Erzieher, ergänzt durch ein Anerkennungsjahr. Die duale Ausbildung könnte ein Anreiz für den Nachwuchs sein, hofft Heymann-Splinter.

Stadt begrüßt Kita-Gesetz

Eine „umfassende Ausbildungsoffensive“ müsse gestartet werden, heißt es auch bei der Stadt Hannover, die selbst Träger über 43 Kindertageseinrichtungen ist. Die Stadt begrüße, „dass das neue Kita-Gesetz eine dritte Kraft im Kindergarten einführen will. Dies ist der logische Schluss für eine qualitative Verbesserung der Rahmenbedingungen des Berufs“, formuliert es Sprecherin Susanne Stroppe. „Allerdings macht uns der jetzt schon bestehende Fachkräftemangel Sorgen.“ Die Begrenzung auf den zeitlichen Umfang von zunächst 20 Wochenstunden erleichtere die Gewinnung neuer Fachkräfte nicht unbedingt. Allerdings sei das Gesetz ja noch nicht beschlossen: „Daher ist die Landeshauptstadt Hannover noch zurückhaltend und wartet auf den erlassenen Gesetzestext.“

Thema Inklusion fehlt

Für den sich Elternvertreterin Christine Heymann-Splinter vor allem noch ein weiteres Thema wünscht: die Inklusion. „Die ist im Gesetzentwurf gar nicht erwähnt, dabei hätten wir uns gewünscht, dass endlich die Inklusionsklausel ins Gesetz kommt.“ Was auch Martina Ernst vom Bündnis für Kinder und Familien stützt: Mittlerweile sammle eine Initiative schon Spenden, um Eltern in Klagen zum Thema Kita und Inklusion zu unterstützen.

