Hannover

Ein erfrischendes Getränk an heißen Sommertagen? Die NP-Redaktion hat einige Trendgetränke des Jahres einem Test unterzogen. Was schmeckt? Welcher Drink hat nicht überzeugt?

Erstklassig

Name: Limonata.

Kosten: Zwei Euro inklusive Pfand (0,25 Liter), bei Getränkekult, Lichtenbergplatz 7.

Trendfaktor: Herrlich säuerlich und soooo fruchtig! Die Limonata der Firma Niasca Portofino aus Ligurien rühmt sich, mit regionalen Früchten zu arbeiten, was wir sofort glauben. Der frische Zungenkitzler sendet Bilder von prallen Zitronenbäumen in der Hitze Italiens an das Gehirn, schmeckt kaum zuckrig und wird mit einem Hauch Holunderblüten-Infusion veredelt. Die Trendfrucht taucht auch dezent auf dem Etikett der niedlichen Flasche auf. Unser Sommerdrink-Liebling überzeugt ohnehin optisch: Das Flaschenaufdruck im Stil einer nostalgischen Postkarte hat uns schon im letzten Jahr begeistert – da gewann die Limonata-Schwester Mandarinata unseren Geschmackstest. Bravissimo!

Bewertung: 5 Sterne

Quelle: Droese

Prickelnd

Name: Craft Lemonade Rosmarin.

Kosten: Zwei Euro inklusive Pfand (0,25 Liter), bei Getränkekult, Lichtenbergplatz 7.

Trendfaktor: Hauptsache handgemacht und nicht von der Stange: Craft Beer ist total angesagt. Die „Craft Lemonade“ aus dem oberbayerischen Bad Tölz springt auf diesen Zug auf. Ein grimmiger Gorilla bewacht das Mini-Fläschchen, dessen Inhalt keinen großen Durst stillen kann, aber ein toller Begleiter zu Gin ist. Diese Mix-Idee steckt auch hinter den Limos mit Enzian-, Salbei- oder Gurkennote, die eine Alternative zu schnödem Tonic Water sein sollen. Die Rosmarin-Variante perlt nach dem Öffnen (Achtung, unfallträchtiger Verschluss!) wie Sekt, die Kräuterbasis ist dezent, weckt aber feine Erinnerungen an den letzten Italien-Urlaub. Prickel-Spaß, den man auf Eis genießen sollte!

Bewertung: 4 Sterne

Quelle: Droese

Esoterisch

Name: Lapacho Lemon-Lime.

Kosten: 1,70 Euro inklusive Pfand (0,33 Liter), bei Onkel Olli, An der Lutherkirche 10.

Trendfaktor: „Trink vom Baum des Lebens“ – der esoterisch angehauchte Slogan bezieht sich auf das Rinden-Extrakt des Lapacho-Baumes, das bereits die Inkas als Heil-Tee aufbrühten. Macht aber nur überschaubare 0,03 Prozent des Getränks aus, dessen Farbe tatsächlich an den blühenden Baum in Südamerika erinnert. Die Schwebstoffe in der Flasche muss man ignorieren, dafür stecken keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder künstlichen Aromen drin. Der Geschmack? Limone und Limette eben.

Bewertung: 3 Sterne

Quelle: Droese

Englisch

Name: Ben Shaws Dandelion & Burdock.

Kosten: 2,50 Euro inklusive Pfand (0,33 Liter), bei Onkel Olli, An der Lutherkirche 10.

Trendfaktor: Trinken bildet. Zumindest, wenn man erst das Englisch-Wörterbuch konsultieren muss, bevor man versteht, was in dieser Dose steckt. In Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen Aluminium und Weißblech in diesen Tagen natürlich gar nicht. Dabei versprechen Löwenzahn (Dandelion) und Klette (Burdock) eigentlich Natur pur. Seit 1871 gibt es die Firma, auf der Insel ist Ben Shaw ein Klassiker – im Sortiment finden sich auch „Clowdy Lemonade“ (bewölkte Limo) oder „Bitter Shandy“ (bitteres Radler), die laut Slogan „unsere Erinnerung erfrischen“ sollen. Im deutschen Gedächtnis spielt eine dunkle, sehr süße Brause, die nach Apotheke mit Lakritznote schmeckt, leider keine Rolle.

Bewertung: 2 Sterne

Quelle: Droese

Praktisch

Name: La Nostra Aranciata.

Kosten: Zwei Euro inklusive Pfand (0,275 Liter), bei Getränkekult, Lichtenbergplatz 7.

Trendfaktor: Schmeckt wie Fanta, nur nicht so süß. Denkt man – bis sich die Zuckernote doch nach vorne schiebt und die angenehm herbe Note überlagert. Dafür sieht die Brause aus dem Hause Lurisia an der Ostküste Italiens stylisch aus. Und der Drehverschluss ist für den Trip an den Badesee auch ein Segen.

Bewertung: 3 Sterne

Quelle: Droese

Penetrant

Name: Rekorderlig, Premium Swedish Cider.

Kosten: Zwei Euro (0,33 Liter), bei Onkel Olli, An der Lutherkirche 10.

Trendfaktor: Wer erinnert sich noch an das Fruchteis Berry von Langnese? Kostete 25 Pfennig, färbte die Lippen rot und schmeckte so unfassbar künstlich nach Erdbeeren, dass es eine Freude war. Berry gibt’s nicht mehr, dafür aber diesen schwedischen Cider mit 4,5 Prozent Umdrehungen. Es könnten auch 45 Prozent Alkohol sein, man schmeckt eh nur penetrantes Aromastoffe. Warum man das extra aus Schweden importieren muss? Vielleicht, weil es Berry nicht mehr gibt.

Bewertung: 2 Sterne

Quelle: Droese

Unharmonisch

Name: Wostock Orange-Vanille.

Kosten: 2 Euro inklusive Pfand (0,33 Liter), bei Onkel Olli, An der Lutherkirche 10.

Trendfaktor: Die Trendsetter von Wostok kombinieren gerne außergewöhnliche Zutaten. 2012 schlug beim NP-Test die Variante „Tannenwald“ alle Konkurrenten aus dem Rennen, im Jahr darauf begeisterte uns „Dattel-Granatapfel“. Ein Platz auf dem Treppchen ist den Berlinern, die sich laut Firmen-Info an der sowjetischen Kräuter-Limo Baikal orientieren, aber nicht immer sicher. „Orange-Vanille“ klingt erstmal nicht nach Sommerdrink, sondern nach Weihnachtsmarkt. Die Zutaten kann man eindeutig beim ersten Schluck herausschmecken, irritierend ist nur, dass sich so gar keine Harmonie zwischen den Geschmacksnoten einstellen mag. Hat da jemand ein Vanillekipferl in Orangenlimo eingeweicht? Nun ja, ein „herber Akzent“ der Limo wurde ja auch versprochen, dafür ist der natürliche Wermutextrakt zuständig. Was die Wostoker können, ist Merchandising – die T-Shirts zu den Limonaden mit den hübschen Etiketten im Ostalgie-Look sind klasse.

Bewertung: 2 Sterne

Quelle: Droese

Spritzig

Name: La Nostra Gazzosa

Kosten: Zwei Euro inklusive Pfand (0,275 Liter), bei Getränkekult, Lichtenbergplatz 7.

Trendfaktor: Allein das Stichwort „Amalfi“ auf dem Etikett verleiht dieser Limonaden-Limo mächtig Glamour. Die Zitronensorte Sfusato gilt als besonders aromatisch und das macht diesen Drink zu einem prächtig spritzigen Sommervergnügen. Wir wähnen uns auf einer herrlichen Piazza im Schatten eines Sonnenschirms und rufen dem Ober „Ancora uno!“ zu.

Bewertung: 4 Sterne

Quelle: Droese

Irritierend

Name: Frohlunder.

Kosten: 1,65 Euro inklusive Pfand (0,33 Liter), bei Getränkekult, Lichtenbergplatz 7.

Trendfaktor: Cooles Understatement, möchte man meinen mit Blick auf das blanke Etikett. Und man schmunzelt, wenn man entdeckt, dass auf dem Sticker im Gegenlicht eine dicke, schlecht gelaunte Möhre durchschimmert. Auch der Name der Freiburger Mischung macht gute Laune. Aber hier geht’s ja auch um die inneren Werte, und da hört der Spaß auf. Um sich von anderen Holunderbrausen zu unterscheiden, wurde Frohlunder Essig beigemischt – warum nur?? Den schmeckt man irritierend deutlich raus. Ist die Möhre deshalb so missgestimmt?

Quelle: Droese

