Hannover/Sehnde

Wer hat Jochen W. gesehen? Der 74-Jährige wird seit Montag vermisst, nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Mann, der dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Senior am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr das letzte Mal gesehen, als er die Wahrendorffschen Kliniken am Großen Knickweg in Sehnde verließ. Nach Auskunft der Ärzte ist der Hannoveraner dringend auf Medikamente angewiesen, es bestehe Lebensgefahr.

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß und hager. Sein Haar ist weiß und kurz geschnitten. Zuletzt trug ein auffällig gemustertes, langärmliges Poloshirt und eine dunkelblaue Jeans. Er hat einen auffälligen Gang, der als "Tippeln" beschrieben wird.

Zeugen, die Jochen W. gesehen haben oder Hinweise auf seinen Verbleib machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05132 827-115 beim Polizeikommissariat Lehrte oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Von RND/ewo