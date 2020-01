Dreizügige Grundschule an der Nackenberger Straße kommt

Hannover

Das ist eine gute Nachricht für junge Eltern und ein wichtiges Signal für einen ganzen Stadtbezirk. Auch nach dem Auszug der Grundschule Buchholz-Kleefeld soll der Standort an der Nackenberger Straße erhalten bleiben und dauerhaft zu einer eigenständigen Grundschule werden. Das kündigte die Stadt am Montag auf NP-Nachfrage an. Sie teilt damit die Auffassung von Bezirksbürgermeister Henning Hofmann ( SPD), der im Zuge der kommenden Wohnbauprojekte eine weitere Grundschule für den Stadtbezirk gefordert hat.

In Buchholz-Kleefeld entstehen in den kommenden Jahren mehr als 1000 neuen Wohneinheiten (Oststadtkrankenhaus, Karl-Wiechert-Allee und Lathusenstraße). „Viele junge Familien werden dort einziehen. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass die soziale Infrastruktur mit Krippen, Kitas und Schulen mitwächst“, betont Hofmann. Die Vorstellung des Siegerentwurfs für die Lathusenstraße nahm der SPD-Politiker in der vergangenen Woche zum Anlass, für eine neue, eigenständige Grundschule am Standort Nackenberger Straße zu werben.

„Eltern haben jetzt Klarheit“

Derzeit wird das Gebäude übergangsweise als Außenstelle der Grundschule Buchholz-Kleefeld II genutzt – solange bis der Neubau am Paracelsusweg fertig ist. Angesichts der aktuellen Schülerzahlen ist aber schon jetzt klar, dass nach dem Auszug der freiwerdende Standort weiter benötigt wird. „Daher sieht die Verwaltung die Errichtung einer dreizügigen Grundschule vor. Damit verbunden sein soll auch die Bildung eines eigenen Einzugsgebiets“, erklärte Stadtsprecherin Susanne Stroppe am Montag. „Eine großartige Nachricht, die für den Stadtbezirk ganz wichtig ist“, freut sich Hofmann. „Junge Eltern haben jetzt Klarheit, dass ausreichend Schulplätze für ihre Kinder vorhanden sein werden“, so der Bezirksbürgermeister.

Von André Pichiri