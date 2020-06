Hannover

Dank eines anonymen Briefes ist die Stadt Hannover einem mutmaßlichen Betrüger auf die Spur gekommen. Erhard Geyer (Name geändert) soll mit Hilfe seines verstorbenen Vaters die Behörden abkassiert haben. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden im sechsstelligen Bereich bewegen.

Die Stadt hat Anfang Juni den Brief erhalten. „Wir haben den Vorgang sofort und unter Hochdruck geprüft“, erklärte eine Sprecherin der Stadt Hannover. Jetzt habe man den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, konnte zu dem Fall noch nichts sagen. Dafür sei der Vorgang noch zu frisch.

Vater bereits vor Jahren verstorben?

Auch die NP hat den anonymen Brief erhalten. Daraus geht hervor, dass der Vater von Erhard Geyer bereits vor Jahren im Ausland verstorben sein soll. Die Rede ist von 2011 bis 2013. Die Straftaten währen also bereits mindestens sieben Jahre her. Der Verstorbene habe seinen Wohnsitz in Hannover gehabt. Der Sohn habe den deutschen Behörden den Tod verschwiegen. Stattdessen soll er die Grundsicherung und die Mietkosten weiter kassiert haben.

Wenn die Informationen stimmen, ist der Briefeschreiber sehr gut informiert. So heißt es, dass die Wohnung des verstorbenen Vaters an Touristen und Messebesucher vermietet worden sei. Im Prinzip also ein doppelter Betrug.

Auch die Krankenkasse betrogen?

In dem Brief wird ein weiterer Verdacht geäußert, der eine weitere Dimension des Sozialbetrugs eröffnet. So habe ein Verwandter der Familie „vor ein paar Jahren“ in Hannover eine neue Hüfte implantiert bekommt. Für diesen Eingriff sei er nach Deutschland eingereist.

Die Vermutung: Dafür hat die Krankenkasse des Verstorbenen bezahlt. Hat der Sohn dafür eine Provision kassiert? Theoretisch könnten viele Personen die Krankenkassenkarte des Verstorbenen genutzt haben. Und auch auf diese Weise den Sozialstaat um beträchtliche Summen betrogen haben.

Von Thomas Nagel