Szenarien für den Schulstart: So könnte es für Schüler, Eltern und Lehrer weitergehen

Wie lange bleiben Niedersachsens Schulen wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen? Erst nach Ostern entscheidet das Kultusministerium, ob der Unterricht am 20. April wieder hochfahren kann, oder die Kinder noch länger zu Hause bleiben müssen. Längst werden auch andere Szenarien durchgespielt, im äußersten Fall die Schließung bis zu den Sommerferien. Wird der Neustart nach Jahrgängen gestaffelt? Kann Unterricht in Schichten stattfinden? Je nach Szenario müssen sich Schüler, Eltern und Lehrer auf unterschiedliche Maßnahmen einstellen. In einem Brief an die Schulen deutet das Ministerium an, dass zumindest die zur Risikogruppe gehörenden Kinder, dem Unterricht länger fern bleiben müssen.

Wenn der Schulbetrieb am 20. April wieder anläuft:

Selbst wenn nach Ostern wieder Unterricht stattfinden kann, ist es extrem unwahrscheinlich dass Schulen sofort wieder im Normalbetrieb fahren. Im Kultusministerium bereitet man derzeit „alle denkbaren verschiedenen Szenarien vor. Dazu gehört auch die möglicherweise gestaffelte Rückkehr der Jahrgänge einer Schule“, so eine Sprecherin. Offen ist allerdings, welche Jahrgänge dann den Anfang machen und wie lange sich die Staffelung bis zur Rückkehr aller Jahrgänge hinziehen könnte.

Doch selbst innerhalb der Klassenverbände müssen notfalls Unterschiede gemacht werden. Über das Lernen zu Hause heißt es am Donnerstag in einem Brief von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) an die Schulen: „Gerade für Schülerinnen und Schüler, die auf Grund von Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehören, wird dies wahrscheinlich noch einige Zeit notwendig bleiben.“ Zu den für Covid-19 relevanten Vorerkrankungen zählen Lungenerkrankung wie COPD oder Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Autoimmunerkrankungen.

„Die Gesundheit der Beschäftigten und der Schüler muss an erster Stelle stehen“, sagt Laura Pooth, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Bei einer Staffelung sei daher auch die Einschätzung der Wissenschaftler wichtig, ob sich das Virus in bestimmten Altersstufen stärker verbreitet als in anderen. Zudem heißt aus dem Kultusministerium, Unterricht könne nur unter Gewährleistung der Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts stattfinden. „An vielen Schulen gab es bislang aber nicht mal Seife, sagt Pooth. Und: „Wird es dann weiterhin heißen, ihr müsst zwei Meter Abstand halten? Das ist in einer Klasse mit 30 Schülern nicht einzuhalten.“

Rein auf den Stoff bezogen müssten Schüler, die am 20. April wieder einsteigen, nur rund drei Wochen aufholen. „Das wäre nicht das Problem“, sagt Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbands. „Dieser Stoff ließe sich in den Unterricht der kommenden Zeit leicht integrieren. Unterricht ist aber weit mehr als nur Stoffvermittlung“, betont er. Projekt- und Gruppenarbeit, außerschulische Exkursionen und Teilnahme an Wettbewerben würden vorerst wegfallen. Einen Schichtbetrieb nach österreichischem Vorbild, wie ihn der Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch in der NP ins Spiel brachte, hält Audritz nur in reduzierter Form und in Kleingruppen für umsetzbar: „An Gymnasien und Gesamtschulen werden heutzutage durchschnittlich 1500 Schüler unterrichtet. Wenn wir die jetzt durch zwei teilen, dann haben wir immer noch 750 Schüler am Vormittag und 750 am Nachmittag“, gibt er zu bedenken.

Wenn die Schule erst Ende Mai startet:

Für diesen Fall müsste das Lernen zu Hause nochmal deutlich hochgefahren werden. „Es wird notwendig sein, den Schülern altersgerechte Lernangebote analog und gegebenenfalls digital zur Verfügung zu stellen und sie beim häuslichen Lernen bestmöglich durch die Lehrkräfte zu unterstützen“, heißt es auf NP-Anfrage aus dem Kultusministerium. Neben Büchern und Arbeitsheften stünde auch die Bildungscloud auf der bereits vorhandenen Plattform des Niedersächsischen Bildungsservers (nibis) bereit. Diese umfasst unter anderem Unterrichtsmaterialien für einzelne Schulstufen und Fächer, Linklisten und Apps.

Bislang hatten die Aufgaben, mit denen Lehrer ihrer Schüler in den Corona-Ferien versorgt haben, eher unverbindlichen Charakter. Mitunter gab es zwar Feedback, bewertet oder gar benotet wurden die Ergebnisse bislang aber nicht. Dass sich das ändern könnte, hält Audritz für ausgeschlossen: „Die Heimarbeit in die Zeugnisnoten einfließen zu lassen, ist nicht vorstellbar.“ Auch ein täglich ausführliches Feedback werde bei durchschnittlich 150 Schülern pro Lehrer schwierig.

Kann so das Lernen über einen längeren Zeitraum trotzdem gelingen? Die GEW bezweifelt das. „Es ist eine Illusion, zu glauben, dass das Lernen zu Hause den Unterricht in der Schule ersetzen kann“, ist Pooth überzeugt. „Bildungsforscher sagen, Lernen funktioniert durch die Interaktion, durch die Lehrperson und auch durch die Interaktion untereinander. Daher kann der Schulstoff durch das Lernen am Bildschirm allein nicht aufgeholt werden.“

Sie plädiert zudem dafür, dass je nach Schulformen unterschiedlich vorgegangen wird. Eine einheitliche Lösung für alle Altersgruppen dürfe es nicht geben. Dafür sei schon allein die Medienkompetenz zu unterschiedlich. „Ein Schüler einer Berufsschule kann digitale Endgeräte ganz anders einsetzen als ein Grundschüler“, so Pooth.

Wenn die Schulen bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben:

Ein Schreckensszenario für viele Eltern, das das Kultusministerium aktuell aber nicht ausschließen kann. Daher wurden Lehrer angewiesen, bis zum 15. April vorläufige Zeugnisnoten anhand der bislang erbrachten Leistungen zu ermitteln. Die GEW hält in diesem Fall sogar einen „Corona-Bonus“ für denkbar. Im Zweifel solle die Bewertung „zugunsten des Schülers ausfallen“, sagte in dieser Woche die Bundesvorsitzende Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Bis zum Ende des Schuljahres müssten Schüler zu Hause mit Aufgaben versorgt werden. Pooth sieht in diesem Fall ein „riesiges Problem auf uns zurollen“ – die massive Zunahme sozialer Spaltung. „Viele Schüler haben zu Hause keine Rückzugsmöglichkeiten, müssen auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen oder haben Eltern mit Existenzängsten, weil diese möglicherweise ihre Arbeit verlieren. Da ist die Muße einfach nicht da, sich allein und diszipliniert auf Schulstoff zu konzentrieren“, stellt sie klar. Nur gut strukturierte und disziplinierte Kinder seien zu Hause in der Lage, sich mit den Aufgaben sinnvoll auseinanderzusetzen. „Es gab vorher schon keine Chancengleichheit und die gibt es durch das Fernlernen noch weniger“, so die düstere Prognose der Schulexpertin.

Audritz hält es für denkbar, dass zum neuen Schuljahr der Förderunterricht ausgebaut wird. Damit könnten dann insbesondere die Kinder, die im Heimunterricht strukturell benachteiligt waren, einen Ausgleich bekommen. Aber lässt sich der verpasste Stoff im neuen Schuljahr grundsätzlich nachholen? Ja, sagt der Philologenchef: „Wir reden über drei Monate ohne Unterricht. Das ist nicht die Welt“, versichert er. Gefordert sind dann die Fachkonferenzen, Den in den Lehrplänen festgelegten Stoff müssten sie neu verteilen und auch zu kürzen. An Gymnasien wäre das nicht das erste Mal. Audritz erinnert an den zwischenzeitlichen Umstieg von G9 auf G8 – das „Turbo-Abitur“ nach zwölf Jahren. „Auch da musste Stoff gekürzt werden. Das ist alles möglich und das wird auch in diesem Fall so sein.“

