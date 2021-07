Hannover

Ach was. „Ich bin gar nicht aufgeregt“, beteuert Waltraud Nolte. Immerhin wird die 91-Jährige schon zum fünften Mal in Sicherheit gebracht, seit sie im Seniorenzentrum Misburg lebt. „Alles ist wunderbar organisiert“, weiß sie aus der Erfahrung der zurückliegenden Evakuierungen.

8750 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen

Bereits zum zweiten Mal allein in diesem Jahr kommt es zu Bombenentschärfungen in Misburg-Süd. Bei Routine-Sondierungen an einer Baustelle an der Kreisstraße waren den Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sechs Verdachtsfälle aufgefallen. Aufnahmen hatten Schemen gezeigt, die auf Bomben hinwiesen. Darum mussten am Sonntag 8750 Menschen aus den Stadtteilen Misburg-Süd, Misburg-Nord und Anderten von 9 Uhr an ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

614 Helfer sind im Einsatz

Nicht mehr gefährlich: Sprengmeister Marcus Rausch vor den drei entschärften Bomben. Quelle: Frank Tunnat

Auch Amon Tercin ist betroffen. Und er macht das Beste draus: Am Seelberg packt er seinen Fahrradanhänger. „Wir müssen zum Glück nicht in eine der Unterkünfte“, erzählt er und spielt auf die beiden Betreuungsstellen an, die eingerichtet sind für alle, die während der Evakuierung nicht bei der Familie oder Freunden unterkommen können. Amon Tercin aber will zur Familie und freut sich schon darauf: „Das Wetter ist schön, von daher werden wir die Zeit schon gut rumbekommen.“

245 Menschen nutzen das Angebot und harren während der Bombenentschärfungen in der Sporthalle der IGS Roderbruch oder in der Sporthalle Anderten aus. Die Üstra hat eigens zwei Shuttle-Linien eingerichtet: Die blaue Linie fährt die IGS Roderbruch an, die grüne Linie die Sporthalle Anderten. 614 Helfer von Feuerwehr, Polizei und gemeinnützigen Organisationen sind im Einsatz. Ein Meisterstück, immerhin läuft zeitgleich im Impfzentrum die Impfaktion für Kinder- und Jugendliche und etliche Kräfte helfen aus bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen.

Wie es in Misburg läuft, darüber informiert die Feuerwehr in der Sporthalle Anderten über Bildschirme: Darauf laufen die Feuerwehr-Tweets ein. So wissen um 11.16 Uhr alle, dass der Evakuierungsbereich mit einem Radius von 1000 Metern rund um die Fundstelle an der Kreisstraße geräumt ist. Die Spezialkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes legen los.

Fabrik war ein lohnendes Ziel für Luftangriffe

Bald ist klar: Im Falle von fünf der sechs Verdachtsfälle handelt es sich um Weltkriegsbomben, eine amerikanische, vier britische, darunter eine Brandbombe. Um 13.59 Uhr ist die erste entschärft, um 14.45 Uhr die vierte. Nur die fünfte bereitet Schwierigkeiten, der Zünder sei so stark deformiert, dass eine Sprengung nötig wird, weiß Sprengmeister Marcus Rausch.

Zur Galerie In einem Umkreis von 1000 Metern um die Fundstelle mussten am Sonntagmorgen rund 8750 Menschen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren die Stadtteile Misburg-Süd, Misburg-Nord und Anderten.

Auf dem Gelände an der Kreisstraße soll ein Wertstoffzentrum entstehen. Während des Zweiten Weltkriegs hatte dort die Erdölraffinerie der Deurag-Nerag gestanden, darin waren Spezialschmieröle hergestellt worden, darunter Flugmotorenöl. Das machte die Fabrik zu einem lohnenden Ziel für die Luftangriffe der Alliierten.

Um 17.41 Uhr ist das Sperrgebiet aufgehoben

Ellen Pottel (88) wartet die Entschärfung in der IGS Roderbruch ab, Freundin Anita Hebestreit (86) ist mit dabei. „Wir werden ein bisschen klönen“, planen die beiden zum Zeitvertreib. Und haben auch noch was zum Lesen dabei.

Zwischendurch schaut der städtische Ordnungsdezernent Axel von der Ohe sowie Innenminister Boris Pistorius vorbei. Von den Spezialisten hat er erfahren, dass es mit der Sprengung der fünften Bombe „etwas schwierig“ werden könnte. Wird es aber nicht: Um 17.22 Uhr ist sie erfolgreich entschärft. Um 17.41 Uhr dürfen die 8750 Anwohner zurück nach Hause.

Von André Pichiri und Peer Hellerling