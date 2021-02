Hannover

Beamte der Bundes- und der Landespolizei haben in der Nacht zum Dienstag am Hauptbahnhof Hannover drei Drogenkuriere (27, 27, 32) aus dem Verkehr gezogen. Das Trio hatte gerade Stoff in nicht geringer Menge in Nordrhein-Westfalen besorgt und war damit auf dem Weg in ihr Lager, vermutlich in Wolfsburg. „Wohin genau sie wollten, wissen wir aber noch nicht“, so Jessika Niemetz, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover.

Fahnder der Polizeiinspektion Garbsen waren den Kurieren auf die Spur gekommen. In einem anderen Verfahren wegen Drogenhandels hatten sich Hinweise auf die geplante Beschaffungsfahrt ergeben. Als der ICE auf der Rückfahrt von Nordrhein-Westfalen gegen 0.20 Uhr in Hannover hielt, schlugen die Ermittler zu. Bei der Kontrolle der Verdächtigen entdeckten sie etwa 1,2 Kilogramm Marihuana und eine geringe Menge Kokain. Die Drogen wurden beschlagnahmt, ebenso die Mobiltelefone und mutmaßliches Dealgeld.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wohnung in Wolfsburg durchsucht

Ein Amtsrichter erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen in Wolfsburg. Auch dort wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten szenetypische Gegenstände sowie Mobiltelefone. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde einer der beiden 27-Jährigen von der Staatsanwaltschaft Hannover wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. „Er war wohl nur als Begleitperson dabei“, so Niemetz. Ermittelt wird dennoch weiter auch gegen ihn.

Die beiden anderen Verdächtigen blieben zunächst in Haft und sollen am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Andreas Krasselt