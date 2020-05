Draußen und jeder für sich: Tanzschulen starten wieder

Hannover

Nur draußen und nur solo. Die Tanzschulen müssen geschlossen bleiben, dürfen aber ein Outdoor-Angebot machen. Die beiden größten Tanzschulen in Hannover fangen am Montag damit an.

Die Tanzschulen Bothe gehören zu Hannover wie 96, der TKH, Bahlsen oder die Conti. Viermal gibt es die Tanzschule Bothe mit Sitz in der Walderseestraße und die Tanzschule Susanne Bothe in Wülfel, 64 Tanzlehrer unterrichten im Jahr mehr als 3000 Kunden. Nun sind diese Institutionen der rhythmischen Bewegung seit fast zwei Monaten (17. März) komplett geschlossen, „und es vergeht kein Tag, an dem wir nicht gefragt werden, wann es endlich weitergehen kann“, sagt Barynia Bothe, die zusammen mit ihrer Schwester Anissa die Geschäfte in Wülfel führt: „Alles wird gelockert, nur wir fallen durch jeden Rost“, ist die 33-Jährige sauer: „Dabei macht tanzen nicht nur glücklich, sondern ist auch für die Gesundheit wichtig. Das ist erwiesen.“

Outdoor mit Hip Hop und „Tanz fit“

Natürlich hat das Team längst Videos und Online-Angebote produziert, die sogar als Livestream abrufbar sind, längst ist ein möglicher Stufenplan zur Wiedereröffnung bei den Behörden eingereicht, aber York-Oliver Bothe, Chef der Tanzschule Bothe an der Eilenriede, findet: „Bisher hat man uns nur mitgeteilt, was alles nicht geht.“ Komplett verboten ist beispielsweise auch in naher Zukunft der Paartanz, selbst bei Ehepaaren, die unter einem Dach wohnen. „Wer soll denn das verstehen?“, sagt Barynia Bothe, die sich gerade über einen ersten Schritt nach vorne freut: „Wir haben die Genehmigung bekommen, outdoor Solotanz anbieten zu können.“

So legte die Tanzlehrerin am Mittwoch 30 große Tanzinseln aus Kunststoff auf den Rasen der Gilde-Parkbühne, ihr Onkel York-Oliver machte dasselbe auf dem Parkplatz seines Tanzhauses an der Podbi. Montag soll es losgehen. „Wir werden hier mit Hip Hop für Kinder ab acht Jahren beginnen, alle müssen sich vorher online eintragen, wenn die 30 Plätze voll sind, kann sich niemand mehr anmelden“, sagt Barynia, es soll auch „Tanz fit“ für ältere Damen und später Solotanz für Kunden geben, die eigentlich als Paar zusammen tanzen.

Die Tanzlehrer freuen sich schon. Quelle: Rainer Droese

„Regierung hat uns nicht wahrgenommen“

Bothe ist „total beflügelt, dass wir wieder was tun undfür unsere Tänzer da sein dürfen. Ich vermisse die Menschen und die Menschen vermissen uns.“

„Die Regierung hat uns bisher gar nicht wahrgenommen", glaubt der Kurde, „wir kämpfen gegen das Vergessen, sind auch Bildungsstätten - und Tanzen ist auch ein Sport."

Von Christoph Dannowski