Hannover

Als die Beamten am Donnerstagvormittag am Tatort in Bennigsen ankamen, trafen sie in der Wohnung auf einen Mann, der Verletzungen hatte. In der Wohnung fanden sie auch eine Leiche: Es war die Lebensgefährtin (58).

Wie sie starb, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei geht aber von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde kriminaltechnisch untersucht, die Ermittlungen laufen noch.

Von NP