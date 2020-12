Eine 14-Jährige und ein 16-Jähriger sterben auf den Bahngleisen. Nach dem Drama am Braunschweiger Platz steht ein Gymnasium im Zooviertel unter Schock: Die Tote besuchte die 9. Klasse der Schule. Ihre Mitschülerin wurde schwer verletzt. Die Polizei vermutet, die drei Teenager wollten gemeinschaftlichen Suizid begehen.

Drama am Braunschweiger Platz: Sophienschule trauert um Schülerin

