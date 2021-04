Hannover

Die Inklusion hört für Menschen mit Behinderung nach der Schule auf, kritisiert Alfred Dröse vom Verein Down-Syndrom-Hannover. „Die Bundespolitik gibt leider vor, dass Menschen mit geistiger Behinderung meist in der Werkstatt landen – und dort bleiben.“

Auf dem Papier hätten ein junge Menschen mit Handicap nach der Schulzeit zwar die freie Wahl eines Arbeitsplatzes. Die Realität aber sieht noch anders aus. Das sogenannte Budget für Arbeit – mit dem das Weniger an Leistung im Berufsalltag ausgeglichen werden soll – steht erst zur Verfügung, wenn der Bewerber eine „berufliche Bildung“ von 27 Monaten durchlaufen hat. „Anbieter gibt es kaum – außer den Werkstätten.“

Wenige Eltern haben die Kraft für einem Alleingang

Sind die jungen Menschen mit Behinderung erst einmal dort, bleiben sie oft in dieser behüteten Zone, die den Druck eines ersten Arbeitsmarktes nicht kennt. „Sie sind letztendlich Gewohnheitstiere.“ Das gilt aber auch etwas für die Eltern. Sie müssten sich gehörig auf die Hinterbeine stellen, um dem Kind den Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Das ist ein ganz anderer Aufwand. Angefangen beim Weg zur Arbeit, der selbst organisiert werden muss, während in der Werkstätten die Menschen abgeholt werden. Die Kraft das alles durchzustehen haben die wenigsten Eltern.“ Und so endet die Inklusion oft in einer Arbeitswelt jenseits von Kollegen ohne Behinderung.

Dabei gebe es auf dem freien Arbeitsmarkt genug Angebote – etwa im Einzelhandel. „Das Problem ist die Politik des Bundes, die viel zu starr den Weg vorgibt“, sagt Dröse. Sein Verein fordert deshalb von Berlin, den Zwang zum Besuch einer beruflichen Bildung abzuschaffen. „Wer die Möglichkeit auf einen frei gewählten Arbeitsplatz hat, soll diese Eingangsverfahren in Werkstätten umgehen können.“

Modellprojekt in Hannover soll Schule machen

Bis es soweit ist hat der Verein Down-Syndrom ein Modellprojekt gemeinsam mit der Region Hannover in Vorbereitung. An einer berufsbildenden Schule für die Bereiche Gesundheit und Soziales sollen auch Menschen mit Behinderung ihre berufliche Bildung erfahren können. Das hätte den Vorteil, dass sie dort inklusiv lernen – und zwar mit jungen Menschen, die den Umgang mit Behinderungen beruflich anstreben.

Von Simon Polreich