Hannover

Es bleibt wohl dabei. Es wird keine Behelfsbrücke geben, während die Dornröschenbrücke – die wichtigste Radverbindung zwischen Linden und der Nordstadt – neu gebaut wird. Das Ampel-Bündnis hat einem entsprechenden Antrag der CDU am Mittwoch im Bauausschuss eine Absage erteilt. Und doch kommt Bewegung in die Sache.

Denn bisher hatte es die Stadt abgelehnt, als Alternative die einige hundert Meter entfernte Justus-Garten-Brücke an der Faustwiese zu erweitern. Diese soll den Hauptteil des Verkehrs der Dornröschenbrücke aufnehmen, obwohl sie bereits jetzt an vielen Tagen die Massen an Radfahrern und Fußgängern kaum bewältigen kann. 2020 wurde sie von 1,2 Millionen Radfahrern überquert. Stadtbaurat Thomas Vielhaber hatte die Ansicht vertreten, dass Radfahrer „auch mal schieben“ könnten, wenn es zu eng werde. Doch jetzt bekommt seine Verwaltung Druck von der Ampel.

SPD: 700.000 Euro lieber in die Justus-Garten-Brücke stecken

„Wir wollen eine nachhaltige Lösung, indem man die Justus-Garten-Brücke anfasst“, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Er will die 700.000 Euro, die eine geliehene Behelfsbrücke kosten würde, lieber in eine Erweiterung der Lindener Brücke investieren. Die Behelfsbrücke lehnt er auch deshalb ab, weil diese ein ganzes Stück entfernt von der Dornröschenbrücke aufgestellt werden müsste, da es dort wegen der Baustelle keinen Platz gäbe. Zudem sei das Provisorium mit rund zwei Metern Breite „nur ein Steg“.

Auch die Grünen stimmten gegen die Forderung der CDU. „Wir wollen kein Behelfskonstrukt für viel Geld, das uns verloren geht“, betonte Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Auch sie forderte eine „dauerhafte Lösung“.

Wie lange hält die Dornröschenbrücke noch?

Unklar ist, wie realistisch diese Forderung ist. „Wie soll die neue Brücke fertig sein, bis die Dornröschenbrücke neu gebaut werden muss?“, wollte CDU-Bauexperte Felix Semper wissen. Denn bisher hieß es, dass großer Zeitdruck besteht, weil die marode Dornröschenbrücke nur noch wenige Zeit genutzt werden könne. Deshalb will die Stadt eigentlich im März 2022 mit dem Neubau starten und diesen bis Dezember 2023 abschließen.

Hinter den Kulissen wird jedoch bereits um alternative Lösungen gerungen. Unter anderem will die Ampel Klarheit in der Frage, wie lange die Dornröschenbrücke maximal noch genutzt werden kann. Je mehr Zeit bleibt, desto realistischer könnte eine Erweiterung der Justus-Garten-Brücke werden, für die ja noch nicht einmal die Planungen begonnen haben. Aus der Verwaltung hat die Politik bereits Signale bekommen, dass das Bauwerk nicht einfach verbreitert werden kann. Stattdessen wird mittlerweile um eine zweite Brücke daneben diskutiert.

Stadt stimmt Bürgerbeteiligung zu – Start im Juli

Unter Druck stehen vor allem die Grünen. Sie musste sich von der Opposition im Bauausschuss bereits Spott gefallen lassen, weil sie, obwohl sonst immer für Radverkehr, gegen die Behelfsbrücke stimmten. Die CDU jedenfalls hält diese für unverzichtbar. „Die Dornröschenbrücke ist die wichtigste Radverbindung im Westen der Stadt“ und die Alternativrouten seien „heute schon überlastet“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es auch die Politik im Bezirksrat Linden-Limmer. Sie hatte eine Bürgerbeteiligung in dieser Frage gefordert – und die Stadt hat sich mittlerweile entschieden, dem Wunsch zu folgen. Geplant ist diese für Juli. Vorgesehen ist ein Online-Beteiligungsverfahren. „Wichtig ist, dass es bis dahin keine Vorfestlegungen gibt und ein wirklich offenes Verfahren ohne Denkverbote stattfindet. Das Ziel muss sein, die Beeinträchtigungen durch die Bauphase auf ein Minimum zu reduzieren und den Neubau den zukünftigen Anforderungen anzupassen“, fordert Steffen Mallast, Fraktionschef der Grünen in Linden-Limmer.

Von Christian Bohnenkamp