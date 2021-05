Dornröschenbrücke: Hannovers CDU fordert Ersatz während der Bauzeit

Hannover

Die Dornröschenbrücke zwischen Linden und der Nordstadt ist wohl eine der wichtigsten Radverbindungen Hannovers. Weil diese in die Jahre gekommen ist, muss sie neu gebaut werden. Das Geld für eine Behelfsbrücke wollen die Stadt und das Ampel-Bündnis im Rat allerdings sparen. Bei der CDU stößt das auf Kritik. „Es ist schon ein starkes Stück, dass sich die Stadtspitze unter grüner Leitung und das Ampel-Bündnis gegen eine Ersatzbrücke aussprechen“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Seine Partei hingegen fordert ein Provisorium für die Bauzeit.

„Wer die Lage vor Ort kennt, weiß, dass eine Alternative notwendig ist“, erklärt Seidel. Die Schwanenburgbrücke und die Justus-Garten-Brücke in der Nachbarschaft würden „vom zusätzlichen Verkehrsaufkommen überlastet“. Radfahrer und Fußgänger schienen „dem grünen Oberbürgermeister und der Ampel-Mehrheit im Rat egal zu sein“, so der CDU-Mann. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es jedoch noch „sehr gut möglich“, eine Behelfsbrücke in die Planungen zu integrieren. Sollte diese nicht kommen, müssten viele Radfahrer und Fußgänger Umwege zwischen 600 und 1600 Meter in Kauf nehmen.

Baudezernent: Keine 700.000 Euro für einen Steg ausgeben

Stadtbaurat Thomas Vielhaber lehnt die Behelfsbrücke jedoch ab. Die Kosten für ein lediglich 2,50 Meter breites Provisorium in Höhe von 700.000 Euro hält er nicht für gerechtfertigt. „Das ist ein Steg, keine schnelle Verbindung“, gab er kürzlich im Bauausschuss zu bedenken. Er wolle dieses Geld lieber in dauerhafte Verbesserungen investieren. Das sah auch die SPD so. Deren Fraktionschef Lars Kelich betonte, dass er „kein Geld zum Fenster rausschmeißen“ wolle für ein Bauwerk, das nicht einmal zwei Jahre benötigt werde.

Der Radfahrerclub ADFC hatte sich zunächst auch für eine Behelfsbrücke eingesetzt. Mittlerweile kann sich dieser jedoch auch eine andere Variante vorstellen. „Wenn der Rat die Mittel nicht in eine Ersatzbrücke investieren will, könnte der Ausbau der Justus-Garten-Brücke eine Alternative sein – dann wäre das Geld langfristig gut angelegt“, schlägt ADFC-Vorstandsmitglied Harald Hogrefe vor.

ADFC: Radfahren für Teile des Rates Schönwetter-Beschäftigung

Mit Blick auf das Ziel, 25 Prozent Radverkehrsanteil bis 2025 zu erreichen und die vom Rat für das Jahr 2035 beschlossene Klimaneutralität passe es nicht, „wenn Teile der Ratspolitik den Radverkehr weiterhin als Schönwetter-Freizeitbeschäftigung zu verstehen scheinen – und nicht als das wichtige und effektive Hauptverkehrsmittel, das es für immer mehr Menschen in Hannover wird oder längst ist“, kritisiert Hogrefe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit rund zwei Millionen Überquerungen sei die Dornröschenbrücke „eine der meist frequentierten Fahrradrouten in Hannover. Deshalb braucht es während des Neubaus eine attraktive Ersatzroute“, sagt Hogrefe.

Vielhaber: Radfahrer können „auch mal schieben“

Mit einer Verbreiterung der Justus-Garten-Brücke rechtzeitig vor dem Neubau der Dornröschenbrücke könnte sich wohl auch die Politik im Bezirksrat Linden-Limmer anfreunden. Fraglich ist allerdings, ob das überhaupt möglich ist. Denn die Haltbarkeit der Dornröschenbrücke ist begrenzt. Die Stadt betonte im Bauausschuss, sie müsse zügig mit dem Neubau starten, der ab März 2022 geplant ist und bis Dezember 2023 abgeschlossen werden soll.

Stadtbaurat Vielhaber hatte deshalb vorgeschlagen, dass Radfahrer auf der Justus-Garten-Brücke „auch mal schieben“ könnten, wenn es dort wegen des zusätzlichen Verkehrs während des Neubaus der Dornröschenbrücke mal eng werden könnte. „Der Baudezernent will offenbar die Verkehrswende verschieben“, ärgert sich Linden-Limmers Bezirksbürgermeister Rainer Grube. Er gehe davon aus, „dass es gelingen wird, die Dimension der Maßnahme im Rahmen einer Bürgerbeteiligung herauszuarbeiten und das Problem zu lösen“.

Von Christian Bohnenkamp