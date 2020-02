Döhrener Jecken ernennen Marlena Robin-Witt zur Ordensritterin

Hannover

Für ihr soziales Engagement erhielt sie bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande und den Verdienstorden des Landes Niedersachsen. Am Sonnabend wurde Marlena Robin-Winn mit einem weiteren, ganz besonderen Titel geehrt. Bei der Gala-Prunksitzung der Funkenartillerie Blau-Weiß Döhren bekam sie als neue Ordensritterin den Orden „humoris causa“ umgehängt.

Dass der Titel in diesem Jahr an sie vergeben wird, war für Robin-Winn eine unverhoffte Überraschung. „Ich wusste erst gar nicht, ob das nicht zu viel der Ehre ist“, sagt sie. Immerhin fänden sich in der Liste ihrer Vorgänger große Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. „Umso mehr hat es mich dann aber gefreut, dass das soziale Engagement so registriert und gewürdigt wird. Ich fühle mich sehr geehrt“, so die 72-Jährige.

Soziales Engagement mit viel Humor

Als Ärztin an der MHH gründete sie im Jahr 2000 das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register. Bis heute konnte so 1700 Leukämiekranken das Leben gerettet werden. Darüberhinaus engagiert sich Robin-Winn mit zahlreichen weiteren Ehrenämtern im sozialen und kulturellen Bereich. Und, so betont es die Funkenartillerie Blau-Weiß Döhren: Sie verstehe es immer wieder auf eine ganz besondere Art Menschen humorvoll einzufangen und für ihre Projekte als Unterstützer zu begeistern. Mit dem jährlichen Entenrennen ist es ihr sogar gelungen, ganz Hannover für ihr größtes Anliegen, den Kampf gegen die heimtückische Leukämie, zu gewinnen.

Auch wegen eben dieser humorvollen Art darf sie sich nun Ordensritterin des Ordens „humoris causa“ nennen. Die nicht weniger humorvollen Laudatio hielt ihre Vorgängerin Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover.

Von api