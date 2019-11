Gibt es doch noch einen Platz für Scholz in Hannovers Rathaus?

Hannover

Die Gesten waren ehrlich und sichtlich voller Herzlichkeit: Als der Wahlsieg von Belit Onay feststand und dieser die große Treppe im Neuen Rathaus hinunter schritt, sprintete ihm der unterlegene Eckhard Scholz entgegen, drückte den Grünen fest an sich. Der dankte mit warmen Worten: „Du bist ein ganz toller Kerl, eine ganz tolle Persönlichkeit“. Es wäre schön, wenn sie dieses gute Verhältnis „beibehalten könnten“, so Onay. Die beiden Kandidaten haben in einem betont fairen Wahlkampf viel Respekt füreinander gewonnen. Der Anfang von mehr?

Noch waren es nur wage Gedanken, die hier und da am Wahlabend im Rathaus und auf den anschließenden Wahlpartys aufblitzten. Der Umgang der beiden Kontrahenten im Wahlkampf hat jedoch viele beeindruckt. Und auch außerhalb der CDU, die ihn als Kandidaten aufgestellt hatte, finden viele, dass „Ecki“ Scholz auch dauerhaft ein Gewinn für Hannovers Politik sein könnte. Zieht er am Ende womöglich sogar doch noch ins Rathaus ein?

Kommt Scholz als Dezernent in Frage?

Dort sind gleich mehrere Dezernentenposten neu zu besetzen. Die Bereiche Personal und Kultur sind seit dem Rausschmiss von Harald Härke zu vergeben. Zudem wird Stadtbaurat Uwe Bodemann im Juni seinen Posten räumen. Ohnehin ist es üblich, dass ein neuer Oberbürgermeister die Aufgaben neu ordnet, Dezernate anders zuschneidet.

Zumindest vor seinem Hintergrund als früherer Chef bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge wäre Scholz wohl eine Idealbesetzung für die Bereiche Wirtschaft und Personal. Den Bereich Wirtschaft müsste Onay aber ausgerechnet seiner grünen Parteikollegin Sabine Tegtmeyer-Dette wegnehmen.

Die würde als Umweltdezernentin, die sie auch ist, zwar angesichts des Megathemas Klimaschutz sicher keine Langeweile bekommen und sich auch in andere Aufgabenbereiche einarbeiten können. Allerdings ist mit dem Posten des Wirtschaftsdezernenten besonders viel Einfluss verbunden. Der Bereich ist nicht nur für die Wirtschaftsförderung zuständig, sondern verwaltet auch den kompletten Gebäudebestand der Stadt. Eine solche Entscheidung Onays würde möglicherweise nicht nur Tegtmeyer-Dette vor den Kopf stoßen, sondern auch bei vielen Grünen nicht gut ankommen.

Für Onay ist die Qualifikation entscheidend

Oder doch sogar ein Baudezernent Eckhard Scholz? Fachlich wäre das für ihn weitgehend Neuland. Allerdings haben in der Politik schon oft genug Menschen Aufgaben übernommen, mit denen sie vorher wenig zu tun hatten. Bei der Vergabe von Ministerien auf Bundesebene ist das schon fast der Normalfall. Für Hannovers Bauamt wäre es aber ein Novum. Denn sowohl Stadtbaurat Bodemann als auch sämtliche seiner Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg haben Expertise aus dem Bereich Architektur und Stadtplanung mitgebracht. Und auch Onay hatte zuvor mehrfach betont, dass für ihn bei der Vergabe der Posten die Qualifikation entscheidend sei.

Scholz als Dezernent – das allerdings wäre ein deutlicher Brückenschlag in Richtung CDU-Opposition. Onay hatte im Wahlkampf immer wieder betont, dass er „ein Brückenbauer“ sein wolle, es war eines seiner zentralen Themen und Versprechen. So ungewöhnlich wäre ein Dezernent aus dem CDU-Lager auch gar nicht. Anders als der parteilose Scholz hatte der langjährige Sozialdezernent Thomas Walter sogar ein CDU-Parteibuch. Seine Arbeit wurde jedoch über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt.

Eine Mehrheit im Rat müsste mitmachen

Die CDU hatte mehrfach gefordert, dass ihr angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat ein Dezernentenposten zustehe. Dem hatten sich aber SPD und Grüne verweigert. Und auch Onay könnte eine solche Entscheidung nicht ohne Rücksicht auf die Mehrheitsverhältnisse im Rat durchsetzen, in dem die rot-grün-gelbe Ampel das Sagen hat.

Noch sind es ohnehin nur vage Spekulationen, die am Wahlabend aufkamen. Die Kandidaten haben sie mit ihrem betont fairen und herzlichen Miteinander jedoch selbst befeuert. „Ich bin mir sicher, dass er mit aller Kraft das Richtige für Hannover tun wird“, sagte Scholz über Onay unmittelbar nach der Wahl. Ein durchaus bemerkenswerter Satz, der von viel Respekt für den politischen Gegner zeugt. Was seine persönlichen Ziele angehe, sei er „sehr offen“, so Scholz.

Möglicherweise findet sich für ihn aber auch eine ganz andere Aufgabe innerhalb der CDU. Niedersachsens Parteivorsitzender Bernd Althusmann hatte schon am Wahlabend erklärt: „Du bist ein echter Typ, so einen wie dich braucht die CDU.“

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp