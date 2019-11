Doch nicht so begehrt? Blutspender steht vor verschlossenen Türen

Hannover

Günter Ulrich wollte doch nur etwas Gutes tun. Wie so oft in der Vergangenheit stand er vor der MHH, um Blut zu spenden – am Dienstag jedoch vor „verschlossenen Türen“. Seit kurzem sind Blutspenden in der MHH nur noch freitags von 7 bis 9 Uhr möglich – nach Voranmeldung.

„Ich finde das unglaublich“, so der Dauerspender. Immer wieder habe er von einem gefährlichen Mangel an Blutkonserven gehört. Nun dränge ihm sich der Verdacht auf, dass die MHH an Spendern nicht interessiert sei. „Wer hat schon am Freitagmorgen Zeit? Und dann auch nur nach Voranmeldung...“

MHH will ihre Kapazitäten künftig „stärker bündeln“

Die MHH widerspricht dieser These. Man habe sich auf sogenannte Apheresespenden spezialisiert, die für die Versorgung schwer kranker Menschen zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. „Manche der neuartigen Blutprodukte können weltweit nur an wenigen Zentren hergestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung. „Die Medizinische Hochschule Hannover ist als Universitätsklinik der Supramaximalversorgung eines dieser Zentren.“

Daher müsse die MHH ihre Kapazitäten künftig stärker bündeln. Eine genauere Terminplanung sei zudem nötig, um das Blut des Spenders schneller Patienten mit seltenen Blutgruppen oder multiplen Antikörpern zukommen zu lassen.

Spendenbereitschaft nimmt ab

Mit ihrer Einschränkung des Blutspendedienstes mache die MHH jedoch nichts Außergewöhnliches, erklärt Markus Baulke vom Blutspendedienst NSTOB, der für ganz Niedersachsen und weitere Bundesländer zuständig ist. „Es gibt heutzutage nur noch sehr wenige Krankenhäuser, die die Möglichkeit der allgemeinen Spende dauerhaft anbieten.“

Abgefangen werde das durch ein dichtes Netz an mobilen Spendenständen. „In Hannover kann man etwa jeden zweiten Tag irgendwo spenden“, sagt er. Dennoch nehme die Bereitschaft, vor allem von jungen Menschen, ab. „Für uns wird es immer wichtiger, die Menschen zu erreichen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht“, so der Experte. Zum einen wörtlich: „Die Leute fahren nicht extra mit dem Auto in den Nachbarort. Man muss es ihnen einfach machen, Spenden in ihrem Dorf, ihrem Stadtteil organisieren, zu Uhrzeiten, die in ihren Alltag passen“, so Baulke.

Mit App auf Akquise

Doch das allein reicht nicht: Werbung und Spenderakquise, vor allem digital, sei wichtiger denn je. Der Blutspendedienst hat eine App entwickelt, die Spendetermine verwaltet, den Nutzer erinnert, wenn in der Nähe einer ansteht. Eine Gesamtübersicht über alle Termine kann online unter www.drk-blutspende.de abgerufen werden.

Und ja, Blut werde immer dringend benötigt. „Wir brauchen im Durchschnitt allein in Niedersachsen etwa 2300 Spenden am Tag“, so Baulke. Eine regelrechte Not besteht aber regelmäßig in den Sommermonaten, wenn die Menschen lieber am Badesee, als auf der Spenderliege sind. „Besonders im trockenen Sommer 2018 war der Mangel erheblich.“ Derzeit sei die Spendenbereitschaft zum Glück wieder etwas höher. Aber immer noch gering: Nur etwa vier Prozent aller Menschen in Deutschland spenden aktiv Blut.

Von Simon Polreich