Seit dem Lockdown Ende März herrscht quasi Berufsverbot für die Betreiber von Diskotheken. Hoffnung hatten sie daher in die jüngste Verordnung der niedersächsischen Landesregierung, die ab Freitag gelten soll, gesetzt. Zuvor hatte das Land angekündigt, die Öffnung von Diskos und Clubs im Herbst unter strengen Regeln (Abstand, nicht mehr als 100 Personen, Dokumentationspflichten der Gäste) wieder zu erlauben. Doch wegen steigender Infektionszahlen rückte das Land von diesen Plänen ab (NP berichtete). Die steigende Infektionszahl lasse dies nicht zu, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Osho startet „Welcome back weekend“-Partyreihe

Obwohl Diskotheken damit weiterhin mit einem Betriebsverbot belegt sind, öffnete am Freitagabend erstmal seit Beginn der Pandemie wieder die beliebte Osho-Disko am Raschplatz. Mit einem speziellen Hygienekonzept. Am Samstagabend ging die Party unter dem Motto: „Welcome back weekend“ weiter. Dicht gedrängt und ohne Abstand warteten die Partygäste vor der Diskothek auf Einlass.

Osho-Betreiber Martin Polomka, der am Raschplatz noch das Palo Palo betreibt, das jedoch weiter geschlossen ist, machte gegenüber der NP deutlich: „Wir haben keinen Diskobetrieb, nur einen Barbetrieb.“ Die Öffnung erfolge nach Absprache mit den Behörden, so Polomka. Regionssprecherin Christina Kreutz konnte diese Aussage am Wochenende nicht bestätigen. Sie wies jedoch daraufhin, dass es derzeit unter Diskotheken-Betreibern offenbar ein gängiger Kniff sei, zu sagen, man sei eine Bar, um damit die Erlaubnis zum Betrieb zu erhalten.

„Natürlich darf bei uns nicht getanzt werden“

In der Tat ist einiges in der wiedereröffneten Diskothek anders: Gefeiert wird ausschließlich im Sitzen, so sieht es das Hygienekonzept vor. Polomka: „Natürlich darf bei uns nicht getanzt werden, die Gäste sitzen ausschließlich an Tischen.“ Diese müssen die Besucher, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen, vorab online reservieren. Das erste Party-Wochenende war an beiden Tagen ausverkauft. Und auf allen Wegen gilt Maskenpflicht. Unbeantwortet ließ der Osho-Chef die Frage nach der maximalen Besucherzahl, sagte dazu ausweichend „entsprechend der Abstandsregelungen mit Sitzplätzen“.

Entscheidung für Barbetrieb stand schon länger fest

Ist die Öffnung der Raschplatz-Diskothek eine direkte Reaktion auf die Entscheidung des Landes, Clubs weiter geschlossen zu lassen? Martin Polomka verneint das. Er bedauere die Entscheidung des Landes sehr, hatte er noch Mitte der Woche gesagt, man fühle sich „ganz klar von der Politik nicht verstanden und gehört“. Aber, so Polomka: „Die Planung, den Betrieb vorerst als Bar wieder aufzunehmen, ist unabhängig von der Entscheidung gefallen und stand bereits länger fest.“

Von Britta Lüers