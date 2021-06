Hannover

Mehr als ein Jahr lang ging in Hannovers Nachtleben so gut wie nichts, noch bis vor wenigen Wochen galt sogar eine Ausgangssperre. Nun wird überraschend schnell der Neustart eingeläutet, neben Bars und Kneipen dürfen am Freitag sogar Diskotheken unter Auflagen wieder öffnen. Das geht jedoch selbst den meisten Betreibern zu flott. Nur wenige wollen am Wochenende tatsächlich wieder loslegen.

Voraussetzung für den Discobesuch ist ein negativer Corona-Test. Außerdem gilt beim Tanzen eine Maskenpflicht. Die hatte die Landesregierung am Mittwoch nachträglich beschlossen, nachdem im Stufenplan eine Ungleichbehandlung bei Feiern aufgefallen war. Denn bei privaten Festen im Innenbereich muss trotz Testpflicht ebenfalls eine Maske außerhalb des Sitzplatzes getragen werden.

RP5 öffnet am Freitag

Martin Polomka, der mit dem Palo Palo, der Baggi (Osho) und dem RP5 gleich drei Discos betreibt, geht den Neustart vorsichtig an. Am Wochenende öffnet er lediglich das RP5 am Hauptbahnhof. Die Maskenpflicht auf der Tanzfläche betrifft ihn dort nicht. „Weil es keine klassische Tanzfläche gibt “, erklärt Polomka. Stattdessen setzt er auf ein Konzept im Varieté-Stil, bei dem die Gäste als Gruppe an eigenen Tischen feiern: „Wir sehen das als Testlauf, wollen Erfahrungen sammeln und freuen uns total darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“ Startschuss ist am Freitag und Samstag jeweils um 22 Uhr. Die Baggi bleibt hingegen geschlossen, hier läuft noch der Umbau. Auch mit dem Neustart im Palo Palo wartet Polomka noch ab.

Auf das Zaza muss Hannovers Nachleben ebenfalls noch verzichten. Frühestens am ersten Juli-Wochenende will Jürgen Uhlenwinkel seine Disco an der Hamburger Allee wieder öffnen. „Bis dahin werden die Regeln hoffentlich noch weiter entschärft“, hofft er. Eine Maskenpflicht auf der Tanzfläche schrecke nicht nur die Gäste ab. Deren Einhaltung sicherzustellen, stelle auch die Discos selbst vor Probleme. „Dann müsste man einen Mitarbeiter allein dafür abstellen, den ganzen Abend die Tanzfläche zu beobachten“, gibt Uhlenwinkel zu bedenken. Auch eine Gästebegrenzung auf maximal 50 Prozent würde sich im Zaza wirtschaftlich nicht rechnen.

Mindestens noch eine weitere Woche will Theo Vagt abwarten, bis der die Dax Bierbörse und das Pasha wieder öffnet, bei den Clubs Kö und Joy werde es noch länger dauern. „Kein Mensch hat damit gerechnet, dass das jetzt so schnell geht“, betont er angesichts der im Eiltempo voranschreitenden Lockerungen. Die größte Herausforderung sei es, kurzfristig wieder ausreichend Personal an Bord zu holen. „Wir sind schließlich kein Kiosk, wo man einen Mitarbeiter reinstellt und dann läuft der Laden wieder“, so Vagt. Das circa 80-köpfige Team sei mittlerweile informiert, einige hätten auch schon zugesagt. „Andere haben in der Corona-Pause aber andere Nebenjobs gefunden, die sie jetzt nicht von einen Tag auf den anderen aufgeben können.“

Von André Pichiri