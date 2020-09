Hannover

Seit Monaten herrscht in Hannovers Diskotheken lediglich Totentanz. Kommen jetzt endlich erste Corona-Lockerung für Tanztempel? Offenbar plant die Landesregierung eine erste vorsichtige Öffnung der Discos ab dem 1. Oktober – unter strengen Auflagen. Erste Informationen einer „Herbststrategie“ sind nach außen gedrungen. Die Reaktion bei den Discobetreibern ist allerdings verhalten.

Martin Polomka, Chef der Baggi und des Palo Palo, hat von den Lockerungsplänen gehört. Viel ist noch nicht bekannt: So ist von einer Öffnung der Discos für 50 Personen die Rede und von Maskenpflicht auf der Tanzfläche. „Es ist ja schön, dass endlich etwas in dieser Richtung passiert“, kommentiert er. „50 Personen wären wirtschaftlich aber für die meisten Discos überhaupt nicht darstellbar.“ Eine pauschale Zahl – egal, ob für das Palo oder die Bierbörse – sei ohnehin „grenzwertig“. „Man sollte eher über die zur Verfügung stehende Fläche die Obergrenze berechnen“, findet er.

„Irgendwann lohnt es sich wieder“

Er glaubt deshalb, dass viele Betreiber ihre Läden erst einmal zulassen werden, bis die Zahl weiter angehoben wird. „Kommt die erste Lockerung, folgen doch bestimmt weitere“, so Polomka. „100, 200 Menschen – irgendwann lohnt es sich dann wieder, und wir können kostendeckend arbeiten. Dann öffnen wir.“

Von einem möglichen Alkoholverbot – davon ist im Zusammenhang mit der Herbstrategie die Rede – hält er nichts: „In jedem Restaurant, jeder Bar ist Alkoholgenuss möglich. Warum also nicht in der Disco?“

Zwischenlösung wäre „ Chaoslösung “

Noch deutlicher kritisiert Holger Schön vom Rockhouse die Lockerungspläne: „Eine solche Zwischenlösung wäre eine Chaoslösung“, sagt er. „Vor allem, wenn wir als Betreiber garantieren sollen, dass alle die Maske aufhaben – oder sogar Abstände einhalten. Das funktioniert in einer Disco einfach nicht.“ Er bezweifelt zudem, dass das Partyvolk auf einen solchen Discobesuch überhaupt Lust hat.

Holger Schön hat dagegen aus der Not heraus ein anderes Konzept erstellt: Im Escape-Club in den Räumen des Rockhouse bietet er ab diesem Samstag Partyzimmer für Gruppen von fünf bis zehn Personen an – mit Musik, Licht und mehr. Dafür hat er die 28 Rätsel-Räume zu 20 Quadratmeter großen Partyräume umgebaut. Das Konzept scheint anzukommen: „Die meisten Termine sind schon ausgebucht, vor allem die 80er und 90er Partys“, freut er sich.

Betreiber wollen Schnelltests vor der Disko

Notgedrungen mit einem eigenen Konzept sind auch andere hannoversche Discobetreiber auf die Behörden zugegangen, wie Baggi-Chef Polomka verrät. „Wir wollen Schnelltests vor der Disco einführen. Innerhalb von 15 Minuten hat man ein positives oder negatives Ergebnis. Wer kein Corona hat, kann rein.“

Für rund 800.000 Euro hätten mehrere Clubbetreiber rund 100.000 dieser Tests gekauft. Einen Anbieter hatte man schon, und auch ein Ärzteteam, das die Tests durchgeführt hätte. Doch das Land erteilte der Idee eine Absage. „Beim Telefonat zeigte sich der Verwaltungsmitarbeiter zwar schon beeindruckt von der Initiative – da wir aber keine Abstände einhalten könnten, sei es nicht durchführbar“, schildert Polomka das Gespräch. Er selbst kann die Absage nicht verstehen: „Abstände zwischen gesunden Menschen wären doch gar nicht nötig.“

Die Ideen und das Investitionsvolumen von 800.000 Euro zeigen, wie dringend die Betreiber ein florierendes Nachtleben brauchen. „Wir sind doch auch unseren Mitarbeitern verpflichtet, die seit sieben Monaten kein Geld mehr in ihrem Job verdienen, sich mit Kurzarbeit und Nebenjobs über Wasser halten“, so der Palo- und Baggi-Chef. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass jetzt endlich etwas passiert.“

Von Simon Polreich