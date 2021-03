Burgwedel

Corona-Selbsttests sollen jetzt rasch in die Breite gelangen - auch der Drogerieriese Rossmann hat neue Lieferquellen dafür erschlossen. Die als „systemrelevant“ eingestuften Läden von Firmenpatriarch Dirk Roßmann durften in den Lockdowns offen bleiben. Trotz Lockerungen im gesamten Handel sieht er die Wirtschaft unter enormem Druck. Verschärfen sich die politischen Risiken ebenso? Und was treibt einen Superreichen dazu, einen skurrilen Klima-Thriller zu schreiben?

Herr Roßmann, nach der staatlichen Freigabe wollen sich viele Menschen mit Corona-Selbsttests eindecken. War die erste Ware bei Ihnen genauso schnell vergriffen wie im Lebensmittel-Einzelhandel?

Die Tests waren bei uns im Netz vor einer Woche nach wenigen Stunden ausverkauft, sie sind jetzt auch in unseren Filialen deutschlandweit erhältlich. Für die nächsten Wochen haben wir viele Zusagen von Lieferanten. Ich kann noch nicht genau sagen, ob wir wirklich all diese Ware bekommen - gehe aber davon aus, dass es reichlich sein wird. Die meisten Lieferanten sitzen in Asien, da steckt logistisch einiges dahinter, das muss sich erst einspielen.

Die Test- und Impf-Strategie steht heftig in der Kritik. Ist die deutsche Politik in dieser Jahrhundert-Krise zu schwerfällig?

Ich bin zurzeit froh, dass ich kein Politiker bin. Und unser föderales System hat etliche Vorteile, aber auch manche Nachteile. Für uns als Einzelhändler ist klar: Wir kämpfen darum, dass wir möglichst schnell mehr Tests haben. Sobald größere Mengen verfügbar sind, dürften sich die Preise einpendeln. Ich bin jedoch sicher, dass das Selbsttesten nur eine Übergangsphase ist. Spätestens im Mai oder Juni sollten wir in Deutschland sehr viel Impfstoff bekommen.

Manche Kollegen im Handel lassen kein gutes Haar an den Regeln zur vorsichtigen Öffnung, sprechen von Chaos. Wie sehen Sie das?

Das Konzept ist ein erstes Signal dafür, dass es zumindest wieder ein bisschen losgehen kann. Für einen Händler ist es wirklich unangenehm, Menschen in Kurzarbeit schicken zu müssen - nun gibt es etwas mehr zu tun. Modelle wie Click & Collect, zum Beispiel auch bei Bau- oder Möbelmärkten, sind ein Fortschritt. Ich glaube, auch der Modehandel ist froh, dass jetzt etwas passiert.

Bestell-Shopping ist aber doch eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das pure Vergnügen sind Teilöffnungen natürlich nicht, auch nicht für Kunden. Das Entscheidende ist, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Wenn dies nicht gelingt, bekommen wir dauerhaft ein größeres Problem. Ich habe aber das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind: Wenn jetzt die Impfungen stärker anlaufen, werden wir schnell aus diesem Tal kommen. Dann kann das Einkaufen weitergehen.

Viele hatten nicht das Glück, wie Drogerien als „systemrelevant“ zu gelten. Kann eine Insolvenzwelle im Handel abgewendet werden?

Man muss da sehr unterscheiden. Mit unseren Drogeriemärkten hatten wir Zuwachsraten auf der Höhe normaler Jahre. Doch sicher: Wir haben nicht gelitten, was ein Riesenvorteil ist. Für diejenigen, die bei weiterlaufenden Millionenkosten auf staatliche Hilfen angewiesen sind, reicht das Geld oft aber nicht aus. Manche mittelgroßen Betriebe können damit mitunter nur die Stromrechnung von einigen Tagen bezahlen. Wer wie stark gefördert wird, ist für die Politik eine schwierige Frage. Und es ist bestimmt nicht immer gerecht.

Sie haben ein Milliardenvermögen aufgebaut, auch im aktuellen Geschäft läuft es gut. Gibt es Überlegungen, Kollegen zu helfen?

Wir unterstützen Menschen in Not. Ich spreche zum Beispiel gerade mit einem bekannten, kleineren Händler, der finanzielle Schwierigkeiten hat. Aber es ist nicht so, dass ich etwa einem großen Textilunternehmen Millionen zur Verfügung stellen würde. Das ist die Aufgabe der Banken. Wenn wir Geld übrig haben, dann geht das vor allem an die Menschen, die jeden Tag bei uns arbeiten. An sie haben wir gerade binnen weniger Monate die dritte Prämie ausgezahlt.

Sollte der Staat den Konsum stimulieren, etwa über weitere Mehrwertsteuer-Senkungen? Für E-Autos gibt es ja auch Zuschüsse.

Die pauschale Mehrwertsteuersenkung bis Ende 2020 war für viele keine große Hilfe. Es wäre besser gewesen, denen, die wirklich gelitten haben - etwa dem Textil- oder dem Buchhandel - die Steuer für einige Monate zu streichen. Aber da mit der Gießkanne über den gesamten Handel zu gehen, war Quatsch. Man muss das doch dort tun, wo der größte Schaden ist. Den haben diejenigen, die zumachen mussten.

Wie fiel im vergangenen Jahr das Gesamtergebnis im Konzern aus?

Den genauen Wert nennen wir nicht. Aber es war unterm Strich noch mal besser als in den Vorjahren, obwohl wir in einzelnen Ländern Einbrüche hatten. In der Türkei haben wir Verlust gemacht. In Polen, neben dem deutschen Markt inzwischen unser Schwergewicht, gab es ein deutlich schlechteres Ergebnis. Es war nicht überall Sonnenschein.

Müssen Sie nicht noch mehr ins Online-Geschäft investieren?

Wir machen hier noch Verluste - keine hohen zwar, und wir bauen das weiter aus, sind aber vorsichtig. Für mich als Händler kaufen die Kunden online die falschen Produkte, die sich letztlich nicht rechnen. Man braucht also eine Mischung, die in stationären Läden durch Mitnahmeartikel gegeben ist. Lieferkooperationen sind für uns auch eher schwierig, das haben wir mit Amazon in Berlin probiert.

Wie sehr spaltet Corona die Gesellschaft nach Zukunftschancen - kommen da politische Erschütterungen auf uns zu?

Das Klima in Teilen der Gesellschaft besorgt mich sehr. Es ist ein internationales Problem, nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern wie den USA. Es gibt ein riesiges Potenzial an unzufriedenen Menschen. Was manche durch die Globalisierung an Problemen erfahren haben, wird durch die Pandemie noch verstärkt.

Sie haben die Stiftung Weltbevölkerung mitgegründet. Doch auch Themen wie Entwicklungs- oder Migrationspolitik sind gänzlich von der Viruskrise überdeckt. Rächt sich das irgendwann?

Es gibt weiter viele Konflikte, nicht nur in Afrika. Lediglich in Nordamerika und in Europa haben wir relativ ruhige Verhältnisse. Doch die Staaten verschulden sich, als ob es kein Morgen gäbe. Ich sehe den Zustand der Erde insgesamt nicht so optimistisch. Das war der Grund, warum ich den „Neunten Arm des Oktopus“ geschrieben habe. Wir brauchen einen anderen Denkansatz.

In Ihrem Roman versuchen China, Russland und die USA die Welt zu retten. Einige Kritiker sagen: Das ist vielmehr eine Ökodiktatur.

Natürlich liegt eine gewisse Gefahr in dem Modell. Aber was ist, wenn gar nichts passiert? In den vergangenen 20 Jahren ist im Kampf gegen die Erderwärmung nichts geschehen. Viele Versuche waren nicht effektiv - auch die der EU, wo ein Land wie Malta oder Zypern alle Entscheidungen lahmlegen kann. Weil ich diesen Druck spürte, wollte ich ein Buch machen. Die G3 darin sind keine Öko-Diktatur. Sie haben drei konkrete Ziele: radikale Begrenzung des CO2-Ausstoßes, Begrenzung der Weltbevölkerung, weltweite totale Abrüstung.

Und die Geschichte ist wirklich komplett von Ihnen?

An einigen Stellen habe ich mir helfen lassen - von Bekannten, Mitarbeitern, meinen Söhnen, auch von einem bekannten Redenschreiber. Aber der Plot ist absolut nur von mir.

Sie haben Wladimir Putin ein Exemplar geschickt. Hat auch Kamala Harris - im Buch wird sie US-Präsidentin - eines erhalten?

Putin hat es bekommen. Ich werde aber Frau Harris kein Buch schicken. Jetzt gibt es noch nicht die Basis dafür, die englische Übersetzung ist ja noch gar nicht fertig.

Inzwischen wurden gut 300 000 Stück verkauft. Aber haben Sie es wirklich nötig, das Buch in die eigenen Filialen zu legen?

Die meisten Bücher verkaufe ich im Buchhandel - jetzt, wo er wieder geöffnet ist -, und nicht in den Rossmann-Läden. Wenn ich Fernsehwerbung mache, profitiert auch der Buchhandel davon.

Machen Sie demnächst auch einen eigenen Verlag auf?

Ich habe die Rossmann Media GmbH gegründet. Aber ich mache keinen Verlag. Die GmbH hat die Rechte und wird eine kaufmännische Funktion übernehmen, zum Beispiel für die Bezahlung der Rechercheure.

Es bleibt also beim Einstieg bei Lübbe, wo Ihr Roman erscheint?

Aktien machen mir seit meinem zwölften Lebensjahr Spaß. Ich habe jetzt etwas über drei Prozent an Lübbe. Ich kaufe gern Aktien von Firmen, bei denen es nach oben geht.

Sehen Sie sich mittlerweile in erster Linie als Schriftsteller?

(lacht) Nee. Ich bin ja zum Beispiel auch noch im Vorstand der Stiftung Weltbevölkerung, im Kuratorium.

Wann haben Sie dann überhaupt Zeit, sich ans Laptop zu setzen?

Nachts natürlich. Und ich schreibe mit der Hand, habe auch noch nie eine SMS geschrieben. Ich lebe nicht in dieser Computerwelt.

Von RND/ Jan Petermann und Christina Sticht/ dpa