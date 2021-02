Hannover

Trödelt Hannover bei der digitalen Aufrüstung seiner Schulen? Den Eindruck erweckt jedenfalls die Feststellung des Kultusministeriums, die Landeshauptstadt habe noch keinen Cent aus dem Fördertopf des sogenannten Digitalpakt abgerufen. Schuldezernentin Rita-Maria Rzyski, der bis 2024 immerhin 20 Millionen Euro an Mitteln zur Verfügung stehen, ist mehr als überrascht über die forsche Gangart von Minister Grant Hendrik Tonne: „Es irritiert uns, dass Herr Tonne glaubt, er müsse jetzt Druck auf die Kommunen aufbauen. Alle unsere Schulen können digital arbeiten.“

Fünf Milliarden Euro stellt der Bund über fünf Jahre für den Digitalpakt Schule zur Verfügung. Träger und Länder bringen zusätzlich einen finanziellen Eigenanteil ein. Allein Niedersachsen kann 522 Millionen Euro ausgeben. Das Ziel: Die Ausstattung der Schulen soll digitaler werden. Schnelles Internet, interaktive Whiteboards, qualifizierte Lehrer. Doch obwohl das digitale Lernen noch nie so wichtig war wie in der Corona-Pandemie, haben die Kommunen landesweit bislang nur einen kleinen Teil davon abgerufen.

Städtetag kritisiert den Kultusminister

Braunschweig und Osnabrück haben bislang 7 Prozent der zustehenden Mittel ausgeschöpft, Oldenburg immerhin schon 22 Prozent. Hannover hat bislang noch gar nichts beantragt, ist damit landesweit aber längst keine Ausnahme. Kultusminister Tonne kündigte nun eine digitale Landkarte an, auf der die bislang abgerufenen Mittel eingesehen werden können. Der Niedersächsische Städtetag reagierte mit scharfer Kritik. Die Karte sei „ein Schlag ins Gesicht der Schulträger“. „Wir werden uns mit Sicherheit nicht öffentlich an den Pranger stellen lassen“, heißt es in einem Brief an den Kultusminister, aus dem der „Rundblick“ zitiert.

Auch Hannovers Schuldezernentin kann Tonnes Vorstoß nicht nachvollziehen. „Der Digitalpakt hat bewusst eine Laufzeit bis 2024. Wir sind in keiner Form in einem zeitlichen Wettbewerb. Das Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst, ist bei diesem Programm bewusst nicht aufgelegt worden“, stellt Rzyski klar. Dabei sei der Fahrplan der Landeshauptstadt zum Abrufen von insgesamt 20 Millionen Euro längst erstellt und mit der Politik abgestimmt. „Wir hatten sehr intensive Beteiligungsprozesse. In Workshops mit Elternvertretern, Schülerinnen und Schülern haben wir gemeinsam beraten, wie wir in die Abrufung der Mittel einsteigen wollen. Im Dezember haben wir im Rat den Beschluss gefasst“, so Rzyski. In den Jahren 2021/22 werden 12 Millionen Euro abgerufen, 2023/24 die restlichen 8 Millionen Euro.

Insofern sei sie verwundert, dass nun auch aus Reihen des Rates und des Landtags mehr Tempo gefordert wird. „Alle Schulen sind in der Lage, ins digitale Homeoffice zu gehen, alle haben eine Schulplattform. Im Übrigen haben wir die Schulen unabhängig vom Digitalpakt schon vorher mit Tablets und Laptops ausgestattet. Da waren wir sehr schnell“, betont sie. „Es läuft nicht alles glänzend, aber es läuft insgesamt gut.“

Bei der Beantragung der Digitalpakt-Mittel müssten zudem hohe bürokratische Hürden genommen werden. Wobei das Kultusministerium dieses Argument auf NP-Nachfrage nicht gelten lässt. Laut Sprecher Sebastian Schumacher habe man „ein sehr schlankes und komfortables digitales Antragsverfahren“ aufgesetzt“, um „eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten. In der Regel kommen die Schulträger sehr gut damit zurecht“. Auch die für die Bewilligung nötigen Medienbildungskonzepte könnten noch bis zum Abschluss der geförderten Maßnahme nachgereicht werden. „Geld gibt es aber schon vorher“, so Schumacher.

„Wir sind komplett im Plan“

Rzyski verweist auf die Größe Hannovers. Es sei eben ein Unterschied, ob eine Kommune fünf Schulen ausstatten muss oder wie in der Landeshauptstadt 99. Der Aufwand wäre trotz „schlankem“ Antragsverfahren groß. „Wir haben aber auch zu keinem Zeitpunkt gesagt, der Abruf stockt bei uns, weil der Aufwand zu hoch ist. Es hakt nirgendwo, wir sind komplett im Plan“, versichert Rzysi.

Und so sieht der Plan aus: Im ersten Schritt sollen alle Schulen mit stabilem Wlan mit mindestens einem Gigabyte ausgestattet werden. Alle Schulen können digitale Ausstattung wie Tafelsysteme anschaffen. „Außerdem statten wir alle Schulen in den nächsten zwei Jahren mit Administratoren aus. Das sind klare Schritte, die wir auch gemeinsam mit Eltern, Schulen und Politik vereinbart haben“, so die Dezernentin. Im nächsten Schritt sollen 35 Schulen auf einen höheren Standard, den sogenanten MEP-Standard, gebracht werden. Da gebe es „klare Kriterien, welche Schule bevorzugt und welche später ausgestattet werden“. Aktuell läuft die Vorbereitung der ersten Ausschreibungen. Rzyski: „Das alles läuft jetzt an.“

Von André Pichiri