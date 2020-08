Hannover

Neue Bücher, neue Hefte, neues Wissen – das macht den Schulstart nach den großen Ferien aus. In diesem Jahr sollte für Kinder und Jugendliche an 99 Schulen der Stadt auch ein iPad oder ein Laptop zur geliehenen Grundausstattung gehören. Doch wegen angeblicher Mängel beim Vergabeverfahren wird sich die Ausgabe verzögern.

Um die den Digitalpakt begleitende Ausschreibung hatten sich nach NP-Informationen zwei Firmen beworben. Eine bekam den Zuschlag fürs 2,5 Millionen Euro teure Paket – die andere wehrt sich. Das Unternehmen schaltete die Niedersächsische Vergabekammer in Lüneburg ein.

Hilfe sollte an Bedürftigen gehen

Die Verzögerung finden viele ärgerlich – zumal die digitale Hilfe an Schüler gehen sollte, deren Eltern sich ein iPad oder Laptop nicht leisten können. Ziel ist, bedürftigen Schülern die Teilhabe an digitaler schulischer Bildung zu ermöglichen. Denn speziell in der Zeit der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig der Zugang zum weltweiten Netz und die Kommunikation mit der eigenen Schule ist, hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne erklärt.

„Die Verwaltung strebt eine schnellstmögliche Austeilung der Endgeräte an die Schüler an. Wann konkret dies umgesetzt werden kann, hängt vom weiteren Verlauf des Vergabeverfahrens ab“. schildert Stadtsprecherin Anja Menge den neuesten Stand. Mit Hinweis auf das noch laufende Verfahren könnten keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

„Keinen Plan B gehabt“

CDU-Fraktionschef Jens Seidel wundert sich, dass die Stadt keinen Plan B für die Ausschreibung hatte. Schließlich könne ein unterlegener Bieter immer eine Nachprüfung verlangen. Seidel: „Soviel wir wissen, hatten sich zwei Unternehmen beworben. Da muss es doch möglich sein, sich mit beiden zusammen zu setzen und eine Lösung zu erreichen, mit der alle gut leben können.“

„Bildung darf nicht an der Bürokratie scheitern“, findet der CDU-Politiker. Viele andere Kommunen in der Region seien schneller gewesen als Hannover. Die Stadt Langenhagen beispielsweise lieferte Laptops und Tablets bereits Anfang Juli aus – als erste Kommune in Niedersachsen. Das brachte Hannovers Nachbarkommune großes Lob des Ministers ein: „Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Ebenen dafür zu sorgen, dass kein Kind und kein Jugendlicher abgehängt wird.“

Stadt arbeitet an Basisangebot

Bildungspolitiker im Rat fragen sich ohnehin, ob die Stadt wirklich genug unternimmt für die bessere Digitalisierung ihrer allgemeinbildenden Schulen. Im März hatte die Dezernentin Rita-Maria Rzyski angekündigt, von 2021 bis 2024 werde die Verwaltung ein Basisangebot in allen Schulen aufbauen und dabei bereits vorhandene Netzinfrastrukturen nutzen. Für den Wlan-Ausbau sollen Mittel des Bundes aus dem Digitalpakt von jeweils 30.000 Euro pro Schule verwendet werden. Daneben gibt es noch eine sogenannte Kopfpauschale in gleicher Höhe.

Von Vera König