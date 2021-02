Hannover

Auch die Telekom baut ihr Breitbandnetz in Hannover weiter aus: Von März an soll es in der List weitergehen, auch in Groß-Buchholz geht es dieses Jahr los, und im Jahr 2022 steht die Oststadt auf der Bauagenda.

Rund 30.000 Haushalte sollen so Zugang zum Glasfasernetz der Telekom erhalten, 700 Kilometer der Kabel mit den Lichtleitungsfasern sollen dabei unter die Erde kommen, Geschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit je Sekunde ermöglichen.

Hausanschluss für lau

Das Unternehmen verspricht, die Beeinträchtigung durch Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten und „modernste Verlegemethoden“ einzusetzen. Wer einen Hausanschluss noch in diesem Jahr in Auftrag gibt, erhält ihn umsonst – sonst sind dafür rund 800 Euro fällig. Bisher können schon 30.000 Haushalte der Landeshauptstadt einen Glasfaseranschluss der Telekom nutzen.

In Laatzen sollen dieses Jahr etwa 8700 Haushalte, im nächsten Jahr hier weitere 2500 und in Langenhagen 8500 Haushalte an das T-Netz angeschlossen werden. Wo bislang schon Telekom-Glasfaserkabel in der übrigen Region Hannover liegen, in welchen Stadtteilen von Hannover und was der Konzern hier investiert hat oder investieren wird – darüber gab es trotz mehrfacher Anfrage keine Auskunft. Wo der Anbieter sein Netz ausbaut, findet sich hier.

Pläne von Enercity & HTP

Auch der kommunale Versorger Enercity und seine Telekommunikationstochterfirma HTP planen, wie jüngst berichtet, bis ins Jahr 2030 rund 200 Millionen Euro in den Ausbau ihres Glasfasernetzes zu investieren und so 150.000 Haushalten Zugang zu dem schnellen Datenanschluss zu ermöglichen. Ihr Netz ist derzeit 3000 Kilometer lang, soll am Ende 9000 Kilometer messen. Außerdem soll auf lange Sicht weiteren 150.000 Haushalten außerhalb der Stadt Hannover Glasfaserzugang ermöglicht werden.

Von Ralph Hübner