Hannover

Erstmals hat der hannoversche Telekomunikationsdienstleister HTP einen Umsatz von knapp über 100 Millionen Euro erzielt. Das war ein Zuwachs von rund zehn Millionen Euro (zwölf Prozent) gegenüber dem Vorjahr mit knapp 90 Millionen Euro.

HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann berichtete anlässlich der Jahrespressekonferenz des vor 25 Jahren gegründeten Unternehmens „nicht ohne Stolz“, darüber – und über die weiteren Millionen-Pläne und frei Jobs.

Sondereffekt vor dem Ende

Heitmann wies angesichts der Rekord-Umsatzzahl darauf hin, dass rund 24,4 Millionen Euro von dem Aufbau des Glasfasernetzes im Landkreis Pyrmont-Hameln herrühren. Dieses Projekt läuft seit 2019, bringt HTP insgesamt rund 80 Millionen auf der Umsatzseite und endet im kommenden Jahr.

Doch auch ohne diesen „Sondereffekt“ sei das Ziel um gut 400.000 Euro übertroffen worden – und das verdanke man dem durch die Pandemie ausgelösten Digitalisierungsschub und gesteigertem Bedarf an stabilen und schnellen Internetverbindungen.

Mehr Privatkunden ....

Zufrieden zeigte sich der HTP-Chef auch mit dem Wachstum bei den Privatkunden von 2950 (2,8 Prozent) auf 108.850 und dem dadurch um 850 Kunden übertroffen Zielwert. Das meiste Wachstum verzeichne man dort, wo Glasfasernetz verfügbar sei.

... weniger Geschäftskunden

Mit dem Geschäftskundengeschäft sei man auch sehr zufrieden, obwohl es da nur ein Plus von 0,2 Prozent auf 10.500 gegeben hat und am Ende so nur 25 Kunden mehr als im Jahr 2019 und 226 weniger als angestrebt. Das sei vor allem der aktuellen Umstellungsphase geschuldet, bei der die alte analoge Technik auf die IP-Technik umgestellt werden muss und was teils sehr aufwändiger und komplexe Lösungen und damit entsprechender Kundengespräche bedürfe. Da erwarte man zunächst weiter eher einen leichten Rückgang, hofft aber mittelfristig wieder auf Wachstum.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Investitionssprung geplant

HTP hat erneut kräftig investiert – und will da noch zulegen: Waren es sonst so bis zu zehn Millionen Euro, die vor allem in den Netzausbau flossen, waren es im ersten Corona-Jahr rund 15 Millionen Euro und rund 25 Prozent mehr als im Jahr davor, zudem fast eine Million Euro mehr als zunächst geplant.

Fürs laufende Jahr sind gar mehr als 36 Millionen Euro an Investitionen eingeplant, „mehr als eine Verdoppelung, ein richtig großer Sprung“, erklärte Heitmann am Donnerstag in Hannover. „Ich bin stolz darauf“, sagte er, „in den letzten Jahren haben wir viel dafür gegeben, dass wir dazu in der Lage sind“ – dies auch Dank der beiden Gesellschafter Enercity und EWE Oldenburg, denen HTP je zur Hälfte gehört, und die dies möglich machten. In den letzten Jahren habe HTP in der Region Hannover und angrenzenden Gebieten etwa 232 Millionen Euro in Infrastruktur für die Telekommunikation investiert.

Gewinn schrumpft

Durch die hohen Investitionen werde der Gewinn nach Steuern nach rund 2,46 Millionen für 2020 (Vorjahr: rund 2,55) im laufenden Jahr planmäßig erneut sinken, auf etwa 1,3 Millionen Euro. Man verzichte kurzfristig auf bessere Ergebnisse, „um langfristig erfolgreich zu sein.“

Glasfaser bringt Kunden

Gut 5000 neue Privatkunden will HTP dieses Jahr gewinnen. Hier setzt man weiter auf den Glasfasernetzausbau, etwa in der Wedemark und bald in Lehrte, wo man mit dem Wettbewerber Deutsche Glasfaser zusammenarbeite. In Hannover kooperiert HTP mit seinem Gesellschafter Enercity, will dort bis 2030 etwa der Hälfte aller Haushalte hier, also rund 150.000, die Möglichkeit zum Glasfaseranschluss verschaffen; eine Projekt von 200 Millionen Euro.

Glasfaser sei nicht nur schneller, es biete auch bessere Qualität, ergänzt HTP-Geschäftsführer Karsten Schmidt: „Außerdem verbraucht es weit weniger Energie als das Kupfernetz“, habe so einen „Nachhaltigkeitsfaktor“ und trage zum Umwelt- und Klimaschutz bei.

Offene Stellen im Angebot

Gerne würde Heitmann mehr Leute einstellen, „Arbeit ist genug da“, doch es sei „nicht einfach entsprechende Fachkräfte zu finden“. Hier wolle das Unternehmen seine Bemühungen verstärken. Aktuell seien zwölf Stellen frei, sowohl technischer als auch kaufmännischer Art – Bewerbungen seien ausdrücklich willkommen. Konkret seien derzeit auch ein Ausbildungsangebot für Dialogmarketing und eines für Büromanagement zu vergeben.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen gut 250 Menschen – und aus Heitmanns Sicht spricht für HTP, dass „mehr als die Hälfte länger als zehn Jahre im Unternehmen sind, drei Viertel mindestens schon fünf Jahre. Das bestärkt uns in unseren Weg, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen, sie einbinden.“

Von Ralph Hübner